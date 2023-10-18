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Форум медиаволонтеров из ЦФО и новых регионов России стартовал в Тамбове - РИА Новости, 18.10.2023
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Тамбовская область
 
21:18 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/volontery-1903706317.html
Форум медиаволонтеров из ЦФО и новых регионов России стартовал в Тамбове
Форум медиаволонтеров из ЦФО и новых регионов России стартовал в Тамбове - РИА Новости, 18.10.2023
Форум медиаволонтеров из ЦФО и новых регионов России стартовал в Тамбове
В Тамбове нанчал работу трехдневный форум медиаволонтеров "Живи со смыслом", участниками которого стали около 400 человек, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T21:18
2023-10-18T21:18
тамбовская область
тамбов
тамбовская область
волонтеры
форум
центральный фо
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Тамбове нанчал работу трехдневный форум медиаволонтеров "Живи со смыслом", участниками которого стали около 400 человек, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. Форум объединил студентов Луганского педагогического университета, представителей 17 вузов Центрального федерального округа (ЦФО), тамбовских школьников, учащихся Державинского университета, активистов Народного фронта и "Молодой гвардии". Они обсудят вопросы создания и продвижения социально значимого контента. В программе запланированы мастер-классы, практические сессии с экспертами, говорится в сообщении. Форум проходит при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Его цель — развитие молодежного медиаволонтерства, направленного на продвижение в цифровой среде традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Мероприятия форума направлены на формирование системы ценностей молодежи, таких как патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, историческая память. Ребята получат практические навыки ведения видеоблогов и подкастов в различных жанрах, продвижения уникального социально важного контента. В целом, форум будет способствовать формированию у слушателей кросс-функциональных компетенций для реализации собственных медиаобразовательных проектов для молодежи и школьников, пояснили в пресс-службе. "Рад приветствовать участников форума на Тамбовской земле. Не случайно именно наш регион стал площадкой для объединения молодежи из разных областей ЦФО и новых территорий. Только сообща мы можем привить юному поколению чувство патриотизма и ответственности за судьбу Отечества. Это особенно важно в условиях, когда западные страны развязали против нашей страны настоящую информационную войну и пытаются вычеркнуть из мировой истории все, что связано с Россией", - отметил глава Тамбовской области Максим Егоров.
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тамбов, тамбовская область, волонтеры, форум, центральный фо
Тамбовская область, Тамбов, Тамбовская область, Волонтеры, Форум, Центральный ФО

Форум медиаволонтеров из ЦФО и новых регионов России стартовал в Тамбове

© Фото : Факультет филологии и журналистики Державинского Университета/ВКонтактеФорум медиаволонтеров "Живи со смыслом" в Тамбове
Форум медиаволонтеров Живи со смыслом в Тамбове - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : Факультет филологии и журналистики Державинского Университета/ВКонтакте
Форум медиаволонтеров "Живи со смыслом" в Тамбове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Тамбове нанчал работу трехдневный форум медиаволонтеров "Живи со смыслом", участниками которого стали около 400 человек, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.
Форум объединил студентов Луганского педагогического университета, представителей 17 вузов Центрального федерального округа (ЦФО), тамбовских школьников, учащихся Державинского университета, активистов Народного фронта и "Молодой гвардии". Они обсудят вопросы создания и продвижения социально значимого контента. В программе запланированы мастер-классы, практические сессии с экспертами, говорится в сообщении.
Форум проходит при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Его цель — развитие молодежного медиаволонтерства, направленного на продвижение в цифровой среде традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Мероприятия форума направлены на формирование системы ценностей молодежи, таких как патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, историческая память. Ребята получат практические навыки ведения видеоблогов и подкастов в различных жанрах, продвижения уникального социально важного контента. В целом, форум будет способствовать формированию у слушателей кросс-функциональных компетенций для реализации собственных медиаобразовательных проектов для молодежи и школьников, пояснили в пресс-службе.
"Рад приветствовать участников форума на Тамбовской земле. Не случайно именно наш регион стал площадкой для объединения молодежи из разных областей ЦФО и новых территорий. Только сообща мы можем привить юному поколению чувство патриотизма и ответственности за судьбу Отечества. Это особенно важно в условиях, когда западные страны развязали против нашей страны настоящую информационную войну и пытаются вычеркнуть из мировой истории все, что связано с Россией", - отметил глава Тамбовской области Максим Егоров.
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Тамбовская областьТамбовТамбовская областьВолонтерыФорумЦентральный ФО
 
 
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