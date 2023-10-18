https://ria.ru/20231018/volontery-1903706317.html

Форум медиаволонтеров из ЦФО и новых регионов России стартовал в Тамбове

Форум медиаволонтеров из ЦФО и новых регионов России стартовал в Тамбове - РИА Новости, 18.10.2023

Форум медиаволонтеров из ЦФО и новых регионов России стартовал в Тамбове

В Тамбове нанчал работу трехдневный форум медиаволонтеров "Живи со смыслом", участниками которого стали около 400 человек, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T21:18

2023-10-18T21:18

2023-10-18T21:18

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тамбовская область

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Тамбове нанчал работу трехдневный форум медиаволонтеров "Живи со смыслом", участниками которого стали около 400 человек, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. Форум объединил студентов Луганского педагогического университета, представителей 17 вузов Центрального федерального округа (ЦФО), тамбовских школьников, учащихся Державинского университета, активистов Народного фронта и "Молодой гвардии". Они обсудят вопросы создания и продвижения социально значимого контента. В программе запланированы мастер-классы, практические сессии с экспертами, говорится в сообщении. Форум проходит при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Его цель — развитие молодежного медиаволонтерства, направленного на продвижение в цифровой среде традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Мероприятия форума направлены на формирование системы ценностей молодежи, таких как патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, историческая память. Ребята получат практические навыки ведения видеоблогов и подкастов в различных жанрах, продвижения уникального социально важного контента. В целом, форум будет способствовать формированию у слушателей кросс-функциональных компетенций для реализации собственных медиаобразовательных проектов для молодежи и школьников, пояснили в пресс-службе. "Рад приветствовать участников форума на Тамбовской земле. Не случайно именно наш регион стал площадкой для объединения молодежи из разных областей ЦФО и новых территорий. Только сообща мы можем привить юному поколению чувство патриотизма и ответственности за судьбу Отечества. Это особенно важно в условиях, когда западные страны развязали против нашей страны настоящую информационную войну и пытаются вычеркнуть из мировой истории все, что связано с Россией", - отметил глава Тамбовской области Максим Егоров.

https://ria.ru/20231012/ploschadka-1902370562.html

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