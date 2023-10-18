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Иностранцы, чьи родственники проживали в России, смогут получить ВНЖ - РИА Новости, 18.10.2023
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17:02 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/vnzh-1903653512.html
Иностранцы, чьи родственники проживали в России, смогут получить ВНЖ
Иностранцы, чьи родственники проживали в России, смогут получить ВНЖ - РИА Новости, 18.10.2023
Иностранцы, чьи родственники проживали в России, смогут получить ВНЖ
Иностранцы, проживающие в РФ, чьи прямые родственники постоянно проживали в России, смогут получать вид на жительство, минуя разрешение на временное проживание, РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:02
2023-10-18T17:02
общество
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рсфср
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Иностранцы, проживающие в РФ, чьи прямые родственники постоянно проживали в России, смогут получать вид на жительство, минуя разрешение на временное проживание, говорится в тексте законопроекта, внесенного в Думу депутатом Константином Затулиным, документ доступен в базе данных ГД. "Иностранному гражданину, имеющему родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР, либо территории, относившейся к Российской Империи или СССР, в пределах Государственной границ Российской Федерации", - говорится в тексте законопроекта. Настоящий проект федерального закона предлагает дать право на получение данной категории лиц вида на жительство без получения разрешения на временное проживание, тем самым обеспечивая упрощенный путь к гражданству России, отмечается в тексте пояснительной записки.
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общество, россия, константин затулин, госдума рф, рсфср, жилье, российская империя
Общество, Россия, Константин Затулин, Госдума РФ, РСФСР, Жилье, Российская империя
Иностранцы, чьи родственники проживали в России, смогут получить ВНЖ

Иностранцы, чьи прямые родственники проживали в России, смогут получить ВНЖ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Иностранцы, проживающие в РФ, чьи прямые родственники постоянно проживали в России, смогут получать вид на жительство, минуя разрешение на временное проживание, говорится в тексте законопроекта, внесенного в Думу депутатом Константином Затулиным, документ доступен в базе данных ГД.
«
"Иностранному гражданину, имеющему родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР, либо территории, относившейся к Российской Империи или СССР, в пределах Государственной границ Российской Федерации", - говорится в тексте законопроекта.
Настоящий проект федерального закона предлагает дать право на получение данной категории лиц вида на жительство без получения разрешения на временное проживание, тем самым обеспечивая упрощенный путь к гражданству России, отмечается в тексте пояснительной записки.
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