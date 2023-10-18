https://ria.ru/20231018/vnzh-1903653512.html
Иностранцы, чьи родственники проживали в России, смогут получить ВНЖ
Иностранцы, чьи родственники проживали в России, смогут получить ВНЖ - РИА Новости, 18.10.2023
Иностранцы, чьи родственники проживали в России, смогут получить ВНЖ
Иностранцы, проживающие в РФ, чьи прямые родственники постоянно проживали в России, смогут получать вид на жительство, минуя разрешение на временное проживание, РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:02
2023-10-18T17:02
2023-10-18T17:02
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Иностранцы, проживающие в РФ, чьи прямые родственники постоянно проживали в России, смогут получать вид на жительство, минуя разрешение на временное проживание, говорится в тексте законопроекта, внесенного в Думу депутатом Константином Затулиным, документ доступен в базе данных ГД. "Иностранному гражданину, имеющему родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР, либо территории, относившейся к Российской Империи или СССР, в пределах Государственной границ Российской Федерации", - говорится в тексте законопроекта. Настоящий проект федерального закона предлагает дать право на получение данной категории лиц вида на жительство без получения разрешения на временное проживание, тем самым обеспечивая упрощенный путь к гражданству России, отмечается в тексте пояснительной записки.
https://ria.ru/20230911/khelsinki-1895623212.html
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общество, россия, константин затулин, госдума рф, рсфср, жилье, российская империя
Общество, Россия, Константин Затулин, Госдума РФ, РСФСР, Жилье, Российская империя
Иностранцы, чьи родственники проживали в России, смогут получить ВНЖ
Иностранцы, чьи прямые родственники проживали в России, смогут получить ВНЖ