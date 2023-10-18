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Выставка-форум "Россия" на ВДНХ ожидает 20 миллионов гостей

Выставка-форум "Россия" на ВДНХ ожидает 20 миллионов гостей - РИА Новости, 18.10.2023

Выставка-форум "Россия" на ВДНХ ожидает 20 миллионов гостей

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ соберет, по предварительным подсчетам, 20 миллионов посетителей, заявила директор АНО "Дирекция выставки... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T11:50

2023-10-18T11:50

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ соберет, по предварительным подсчетам, 20 миллионов посетителей, заявила директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова. "По предварительной информации, за пять месяцев нас посетят 20 миллионов человек", – сказала Виртуозова на открытой лекции, посвященной выставке. Она уточнила, что около 30 процентов посетителей будут гости из других стран. Международная выставка-форум "Россия" пройдет на ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля.

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