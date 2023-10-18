Рейтинг@Mail.ru
Умер актер Николай Ващилин - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:45 18.10.2023 (обновлено: 12:40 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/vaschilin-1903552420.html
Умер актер Николай Ващилин
Умер актер Николай Ващилин - РИА Новости, 18.10.2023
Умер актер Николай Ващилин
Член Союза кинематографистов России Николай Ващилин умер в возрасте 76 лет, подтвердил РИА Новости оргсекретарь союза Михаил Калинин. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T11:45
2023-10-18T12:40
культура
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903553279_0:166:577:491_1920x0_80_0_0_d0f04195e2f3c654528a51f898016801.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Член Союза кинематографистов России Николай Ващилин умер в возрасте 76 лет, подтвердил РИА Новости оргсекретарь союза Михаил Калинин. &quot;Дата и причины (смерти. — Прим. ред.) неизвестны&quot;, — добавил собеседник агентства.Николай Ващилин — актер, каскадер и постановщик трюков. Он участвовал в съемках таких фильмов, как "Белое солнце пустыни", "Король Лир", "Д`Артаньян и три мушкетера", и других.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903553279_0:161:578:594_1920x0_80_0_0_f2fba73345bb678feb7a7fe9487cc2b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Культура, Россия
Умер актер Николай Ващилин

Актер Николай Ващилин умер в возрасте 76 лет

© vkontakte/Николай ВащилинНиколай Ващилин
Николай Ващилин
© vkontakte/Николай Ващилин
Николай Ващилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Член Союза кинематографистов России Николай Ващилин умер в возрасте 76 лет, подтвердил РИА Новости оргсекретарь союза Михаил Калинин.
«

"Дата и причины (смерти. — Прим. ред.) неизвестны", — добавил собеседник агентства.

Николай Ващилин — актер, каскадер и постановщик трюков. Он участвовал в съемках таких фильмов, как "Белое солнце пустыни", "Король Лир", "Д`Артаньян и три мушкетера", и других.
 
КультураРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала