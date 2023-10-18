https://ria.ru/20231018/vaschilin-1903552420.html
Умер актер Николай Ващилин
Умер актер Николай Ващилин - РИА Новости, 18.10.2023
Умер актер Николай Ващилин
Член Союза кинематографистов России Николай Ващилин умер в возрасте 76 лет, подтвердил РИА Новости оргсекретарь союза Михаил Калинин. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T11:45
2023-10-18T11:45
2023-10-18T12:40
культура
россия
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Член Союза кинематографистов России Николай Ващилин умер в возрасте 76 лет, подтвердил РИА Новости оргсекретарь союза Михаил Калинин. "Дата и причины (смерти. — Прим. ред.) неизвестны", — добавил собеседник агентства.Николай Ващилин — актер, каскадер и постановщик трюков. Он участвовал в съемках таких фильмов, как "Белое солнце пустыни", "Король Лир", "Д`Артаньян и три мушкетера", и других.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Умер актер Николай Ващилин
Актер Николай Ващилин умер в возрасте 76 лет
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Член Союза кинематографистов России Николай Ващилин умер в возрасте 76 лет, подтвердил РИА Новости оргсекретарь союза Михаил Калинин.
«
"Дата и причины (смерти. — Прим. ред.) неизвестны", — добавил собеседник агентства.
Николай Ващилин — актер, каскадер и постановщик трюков. Он участвовал в съемках таких фильмов, как "Белое солнце пустыни", "Король Лир", "Д`Артаньян и три мушкетера", и других.