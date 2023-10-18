https://ria.ru/20231018/vandaly-1903555177.html

В Москве задержали вандалов, испортивших дверь квартиры военкора "Известий"

В Москве задержали вандалов, испортивших дверь квартиры военкора "Известий" - РИА Новости, 18.10.2023

В Москве задержали вандалов, испортивших дверь квартиры военкора "Известий"

Полицейские задержали девушку и парня, которые нарисовали пентаграмму на двери квартиры военкора "Известий" Валентина Трушнина, возбуждены уголовные дела о... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T11:57

2023-10-18T11:57

2023-10-18T11:57

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москва

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Полицейские задержали девушку и парня, которые нарисовали пентаграмму на двери квартиры военкора "Известий" Валентина Трушнина, возбуждены уголовные дела о вандализме и угрозе убийством. Ранее на сайте "Известий" сообщалось, что 18 октября у двери Трушнина, находящегося в командировке в Израиле, обнаружили пентаграмму со свиной головой. Кроме того, "незадолго до происшествия абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи". Как сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ, двое вандалов испортили входную дверь квартиры и изрисовали пол подъезда в одном из домов в Коммунарке 17 октября. "Двое граждан были задержаны. Ими оказались жители Северо-Западного округа столицы: уроженка Северной Осетии 1998 года рождения и уроженец Кировской области 1995 года рождения", - рассказали в главке. Источник РИА Новости в правоохранительных органах отметил, что квартира принадлежит военкору "Известий" Валентину Трушнину. "Парень с девушкой нарисовали пентаграммы на входной двери и на полу перед ней", - добавил собеседник агентства. Подозреваемые доставлены отдел для проведения следственных действий, добавили в МВД. Возбуждены уголовные дела о вандализме (статья 214 УК РФ) и угрозе убийством (119 УК РФ).

https://ria.ru/20231017/tatarskiy-1903300852.html

https://ria.ru/20230919/shurygin-1897226475.html

россия

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израиль

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, израиль