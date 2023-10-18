В Москве задержали вандалов, испортивших дверь квартиры военкора "Известий"
Задержаны вандалы, испортившие дверь квартиры военкора "Известий" в Новой Москве
Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Полицейские задержали девушку и парня, которые нарисовали пентаграмму на двери квартиры военкора "Известий" Валентина Трушнина, возбуждены уголовные дела о вандализме и угрозе убийством.
Ранее на сайте "Известий" сообщалось, что 18 октября у двери Трушнина, находящегося в командировке в Израиле, обнаружили пентаграмму со свиной головой. Кроме того, "незадолго до происшествия абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи".
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ, двое вандалов испортили входную дверь квартиры и изрисовали пол подъезда в одном из домов в Коммунарке 17 октября.
"Двое граждан были задержаны. Ими оказались жители Северо-Западного округа столицы: уроженка Северной Осетии 1998 года рождения и уроженец Кировской области 1995 года рождения", - рассказали в главке.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах отметил, что квартира принадлежит военкору "Известий" Валентину Трушнину. "Парень с девушкой нарисовали пентаграммы на входной двери и на полу перед ней", - добавил собеседник агентства.
Подозреваемые доставлены отдел для проведения следственных действий, добавили в МВД. Возбуждены уголовные дела о вандализме (статья 214 УК РФ) и угрозе убийством (119 УК РФ).