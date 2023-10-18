https://ria.ru/20231018/upakovka-1903705667.html
Кубанский производитель упаковки начнет применять бережливые технологии
Кубанский производитель упаковки начнет применять бережливые технологии - РИА Новости, 18.10.2023
Кубанский производитель упаковки начнет применять бережливые технологии
Кубанская компания по изготовлению стеклянной и пластиковой тары внедрит в производство бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда",... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T21:01
2023-10-18T21:01
2023-10-18T21:01
краснодарский край
экономика
технологии
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 18 окт - РИА Новости. Кубанская компания по изготовлению стеклянной и пластиковой тары внедрит в производство бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Кубанский производитель стеклянной и пластиковой тары будет применять бережливые технологии. Компания "93 Регион" стала участником национального проекта "Производительность труда", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время эксперты регионального центра компетенций проведут диагностику предприятия, выявят потери в производственном процессе и приступят к оптимизации. Специалисты компании пройдут бесплатное обучение инструментам бережливого производства. Из числа участников рабочей группы подготовят внутренних инструкторов для последующей передачи знаний. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики — обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 млн в год, доля иностранного капитала не должна превышать 50%.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, краснодарский край
Краснодарский край, Экономика, Технологии, Краснодарский край
КРАСНОДАР, 18 окт - РИА Новости. Кубанская компания по изготовлению стеклянной и пластиковой тары внедрит в производство бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации.
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"Кубанский производитель стеклянной и пластиковой тары будет применять бережливые технологии. Компания "93 Регион" стала участником национального проекта "Производительность труда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время эксперты регионального центра компетенций проведут диагностику предприятия, выявят потери в производственном процессе и приступят к оптимизации. Специалисты компании пройдут бесплатное обучение инструментам бережливого производства. Из числа участников рабочей группы подготовят внутренних инструкторов для последующей передачи знаний.
Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики — обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 млн в год, доля иностранного капитала не должна превышать 50%.
На Кубани реализуют более 500 крупных инвестпроектов на 2,8 трлн рублей