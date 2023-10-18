https://ria.ru/20231018/upakovka-1903705667.html

Кубанский производитель упаковки начнет применять бережливые технологии

Кубанский производитель упаковки начнет применять бережливые технологии - РИА Новости, 18.10.2023

Кубанский производитель упаковки начнет применять бережливые технологии

Кубанская компания по изготовлению стеклянной и пластиковой тары внедрит в производство бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда",... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T21:01

2023-10-18T21:01

2023-10-18T21:01

краснодарский край

экономика

технологии

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 18 окт - РИА Новости. Кубанская компания по изготовлению стеклянной и пластиковой тары внедрит в производство бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Кубанский производитель стеклянной и пластиковой тары будет применять бережливые технологии. Компания "93 Регион" стала участником национального проекта "Производительность труда", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время эксперты регионального центра компетенций проведут диагностику предприятия, выявят потери в производственном процессе и приступят к оптимизации. Специалисты компании пройдут бесплатное обучение инструментам бережливого производства. Из числа участников рабочей группы подготовят внутренних инструкторов для последующей передачи знаний. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики — обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 млн в год, доля иностранного капитала не должна превышать 50%.

https://ria.ru/20231013/investproekty-1902502607.html

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, краснодарский край