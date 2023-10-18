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Омбудсмен снова призвал "очистить города Украины" от русского языка - РИА Новости, 18.10.2023
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17:31 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/ukraina-1903661610.html
Омбудсмен снова призвал "очистить города Украины" от русского языка
Омбудсмен снова призвал "очистить города Украины" от русского языка - РИА Новости, 18.10.2023
Омбудсмен снова призвал "очистить города Украины" от русского языка
Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь в который раз призвал местные органы власти убрать из городов страны рекламу и вывески на негосударственном языке. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:31
2023-10-18T17:31
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь в который раз призвал местные органы власти убрать из городов страны рекламу и вывески на негосударственном языке. "В очередной раз призываю местные власти обеспечить языковые права граждан и очистить украинские города от рекламы и вывесок на негосударственном языке", - говорится в публикации на странице Креминя в соцсети. Ранее Креминь требовал от украинских телеканалов как можно скорее отказаться от русского языка в своих программах и использовать только украинский, а также обещал усилить контроль за использованием русского языка в Одессе. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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в мире, украина, тарас креминь, русский язык в мире
В мире, Украина, Тарас Креминь, Русский язык в мире
Омбудсмен снова призвал "очистить города Украины" от русского языка

Омбудсмен Креминь снова призвал убрать из городов Украины вывески на русском

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь в который раз призвал местные органы власти убрать из городов страны рекламу и вывески на негосударственном языке.
"В очередной раз призываю местные власти обеспечить языковые права граждан и очистить украинские города от рекламы и вывесок на негосударственном языке", - говорится в публикации на странице Креминя в соцсети. Ранее Креминь требовал от украинских телеканалов как можно скорее отказаться от русского языка в своих программах и использовать только украинский, а также обещал усилить контроль за использованием русского языка в Одессе.
После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Во Львовской области переселенцам напомнили о запрете русского языка
5 октября, 16:47
 
В миреУкраинаТарас КреминьРусский язык в мире
 
 
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