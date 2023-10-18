https://ria.ru/20231018/ukraina-1903554243.html

Киев проведет встречу по "формуле мира" Зеленского на Мальте, пишут СМИ

Киев проведет встречу по "формуле мира" Зеленского на Мальте, пишут СМИ - РИА Новости, 18.10.2023

Киев проведет встречу по "формуле мира" Зеленского на Мальте, пишут СМИ

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак согласовал с союзниками Украины проведение октябрьского заседания советников глав государств по нацбезопасности на РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T11:53

2023-10-18T11:53

2023-10-18T11:53

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украина

киев

москва

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андрей ермак

g7

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак согласовал с союзниками Украины проведение октябрьского заседания советников глав государств по нацбезопасности на Мальте, там планируют обсудить предложенную Киевом "формулу мира", сообщает украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на источники. "Украина и государства-партнеры согласовали следующие переговоры на уровне советников по безопасности лидеров государств по одобрению предложенной Владимиром Зеленским "формулы мира", - сообщает издание со ссылкой на несколько независимых друг от друга источников. По словам одного из них, Ермак планирует встречу советников по нацбезопасности и политических советников, уже достигнуты договоренности о проведении в конце октября двухдневных переговоров на Мальте. Основная цель встречи - обсудить проведение так называемого "саммита мира", на котором обсудят перспективы принятия "формулы мира" на основании украинских предложений. В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898243354.html

https://ria.ru/20230918/formula-1896885725.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский, андрей ермак, g7, брикс