Киев проведет встречу по "формуле мира" Зеленского на Мальте, пишут СМИ
"Европейская правда": Киев проведет октябрьскую встречу с союзниками на Мальте
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак согласовал с союзниками Украины проведение октябрьского заседания советников глав государств по нацбезопасности на Мальте, там планируют обсудить предложенную Киевом "формулу мира", сообщает украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на источники.
"Украина и государства-партнеры согласовали следующие переговоры на уровне советников по безопасности лидеров государств по одобрению предложенной Владимиром Зеленским "формулы мира", - сообщает издание со ссылкой на несколько независимых друг от друга источников.
По словам одного из них, Ермак планирует встречу советников по нацбезопасности и политических советников, уже достигнуты договоренности о проведении в конце октября двухдневных переговоров на Мальте. Основная цель встречи - обсудить проведение так называемого "саммита мира", на котором обсудят перспективы принятия "формулы мира" на основании украинских предложений.
В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.