https://ria.ru/20231018/ukraina-1903333307.html

Последний шанс. У Зеленского появился сильный конкурент в борьбе за власть

Последний шанс. У Зеленского появился сильный конкурент в борьбе за власть - РИА Новости, 18.10.2023

Последний шанс. У Зеленского появился сильный конкурент в борьбе за власть

Согласившись под давлением Запада на выборы, Зеленский собирается их выиграть и готов для этого на все. А желающих занять его место немало. Как разворачивается... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T08:00

2023-10-18T08:00

2023-10-18T08:05

украина

киев

виталий кличко

верховная рада украины

совет национальной безопасности и обороны украины

владимир зеленский

политика

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Согласившись под давлением Запада на выборы, Зеленский собирается их выиграть и готов для этого на все. А желающих занять его место немало. Как разворачивается борьба за "киевский престол" — в материале РИА Новости.Определение кандидатовПрезидентские выборы при военном положении возможны, если Верховная рада примет соответствующий закон, сообщил Зеленский. И он пойдет на второй срок, хотя это и противоречит его обещаниям 2019 года. Оправдывается боевыми действиями. Дескать, сперва надо победить в войне, а потом менять власть.И конкуренции он не потерпит. Виталий Кличко недавно сказал в интервью испанской газете El Mundo: "Президент отслеживает всех, кто может стать его политическим противником". У мэра Киева сложные отношения с главой государства. Об участии в выборах бывший боксер пока не объявил.Летом его об этом спрашивали — он ответил, что такое возможно. И вскоре в мэрию пришли с обысками.Разрушитель демократии"Зеленскому следует прекратить разрушать фундамент украинской демократии", — возмущается депутат Рады Алексей Гончаренко*. Президент возбуждает уголовные дела против оппозиционных СМИ, подавляет политических противников, не дает им эфирное время, указал он.По словам главного редактора одного из изданий Юлии Мостовой, Зеленский лично — но не под запись — потребовал от журналистов не писать о коррупции и не обращаться к нему по этому поводу. То есть, по сути, ввел цензуру. Коррупционные скандалы плохо сказываются на рейтинге правящей партии. По данным украинского фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", 78 процентов украинцев считают президента ответственным за взяточничество и казнокрадство.Политическое поле зачистили еще в марте прошлого года, когда Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) запретил наиболее оппозиционные партии. Остальными тоже занимаются спецслужбы. По словам бывшего сотрудника Пентагона Стивена Брайена, СБУ преследует всех, кто выступает против Зеленского. И американцы даже требовали от Киева ограничить сферу деятельности силовиков.Выборы близкоСрок президентства Зеленского истекает 20 мая 2024-го. Согласно опросу Центра Разумкова, 63,8 процента украинцев против очередных выборов. Почти 36 процентов из них считают, что на это просто нет денег. Но Зеленский и не собирается платить. "Думаю, мировая демократия нас поддержит", — пояснил он. Как только Запад выделит финансы, законодательство тут же скорректируют.Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин в беседе с РИА Новости отметил, что поведение Зеленского объясняется выдвинутыми в США условиями. "Он не был настроен на выборы. Сейчас это достаточно проблематично, учитывая состояние Украины. Но из-за рубежа последовал приказ — и теперь он за выборы. Его судьба связана самым тесным образом — если не намертво — с конфликтом с Россией. Именно поэтому в нем пока заинтересованы на Западе", — считает политолог.И Зеленский очень не хочет отдавать власть. "Кроме воплощения противостоящего России киевского режима, у него других функций нет, — подчеркивает Зудин. — Он стал актером одной роли. Поскольку врагов в украинском обществе и элите у него достаточно, любая другая роль сделает его беззащитным. Он держится за президентское кресло и за продолжение конфликта, подчиняясь инстинкту самосохранения".Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов напоминает, что Зеленский и его офис давно проводят курс жесткой централизации власти. "Тот же Кличко как представитель местного самоуправления с широкими полномочиями очень неудобен для них. А мэр Киева неоднократно говорил, что страна катится к диктатуре", — добавляет аналитик.Кличко — один из ключевых конкурентов наряду с Залужным и Порошенко."Социологические исследования показывают, что победит все же Зеленский. Может, и не в первом туре, но во втором — точно. С парламентской кампанией сложнее. Большинство "слуг народа" лишится мандата", — уверен эксперт.Это грозит потрясением всей политической системы Украины, построенной Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком. Если они решатся на выборы, то сначала назначат президентские, а потом парламентские. И постараются как можно дольше их откладывать.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20231012/ukraina-1902056096.html

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украина, киев, виталий кличко, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, владимир зеленский, политика