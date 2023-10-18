https://ria.ru/20231018/udary-1903649064.html

"Точные удары". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ на Украине

"Точные удары". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ на Украине - РИА Новости, 18.10.2023

"Точные удары". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ на Украине

Российские военные используют беспилотники "Орлан-10" для нанесений точных артударов по наступающим Вооруженным силам Украины, сообщает Forbes. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T16:47

2023-10-18T16:47

2023-10-18T19:31

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российские военные используют беспилотники "Орлан-10" для нанесений точных артударов по наступающим Вооруженным силам Украины, сообщает Forbes."Российские войска используют дроны для наблюдения за их линиями обороны, и если украинцы попытаются их пробить, то по ним нанесут удары артиллерией", — говорится в материале.Журналисты отметили, что БПЛА "Орлан-10" довольно сложно нейтрализовать с помощью глушилок, а российские отряды радиоэлектронной борьбы обнаружат пытающихся это сделать солдат ВСУ и нанесут по ним точные артудары."Поэтому бороться с этими дронами сложно, что, в свою очередь, замедляет украинское контрнаступление", — резюмировали обозреватели.Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял, что российские беспилотники "Ланцет" и "Орлан" стали угрозой для ВСУ.ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.

https://ria.ru/20231018/shag-1903621271.html

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политика, россия, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире