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"Точные удары". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ на Украине - РИА Новости, 18.10.2023
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16:47 18.10.2023 (обновлено: 19:31 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/udary-1903649064.html
"Точные удары". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ на Украине
"Точные удары". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ на Украине - РИА Новости, 18.10.2023
"Точные удары". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ на Украине
Российские военные используют беспилотники "Орлан-10" для нанесений точных артударов по наступающим Вооруженным силам Украины, сообщает Forbes. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T16:47
2023-10-18T19:31
политика
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владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российские военные используют беспилотники "Орлан-10" для нанесений точных артударов по наступающим Вооруженным силам Украины, сообщает Forbes.&quot;Российские войска используют дроны для наблюдения за их линиями обороны, и если украинцы попытаются их пробить, то по ним нанесут удары артиллерией&quot;, — говорится в материале.Журналисты отметили, что БПЛА "Орлан-10" довольно сложно нейтрализовать с помощью глушилок, а российские отряды радиоэлектронной борьбы обнаружат пытающихся это сделать солдат ВСУ и нанесут по ним точные артудары.&quot;Поэтому бороться с этими дронами сложно, что, в свою очередь, замедляет украинское контрнаступление&quot;, — резюмировали обозреватели.Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял, что российские беспилотники "Ланцет" и "Орлан" стали угрозой для ВСУ.ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.
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политика, россия, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире
Политика, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
"Точные удары". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ на Украине

Forbes: ВС России используют дроны для нанесения точных артударов по ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российские военные используют беспилотники "Орлан-10" для нанесений точных артударов по наступающим Вооруженным силам Украины, сообщает Forbes.
«

"Российские войска используют дроны для наблюдения за их линиями обороны, и если украинцы попытаются их пробить, то по ним нанесут удары артиллерией", — говорится в материале.

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Журналисты отметили, что БПЛА "Орлан-10" довольно сложно нейтрализовать с помощью глушилок, а российские отряды радиоэлектронной борьбы обнаружат пытающихся это сделать солдат ВСУ и нанесут по ним точные артудары.
«

"Поэтому бороться с этими дронами сложно, что, в свою очередь, замедляет украинское контрнаступление", — резюмировали обозреватели.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял, что российские беспилотники "Ланцет" и "Орлан" стали угрозой для ВСУ.
ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.
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