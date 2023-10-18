Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху: от ударов ЦАХАЛ по "законным целям" в Газе страдают гражданские - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 18.10.2023 (обновлено: 14:36 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/udary-1903607930.html
Нетаньяху: от ударов ЦАХАЛ по "законным целям" в Газе страдают гражданские
Нетаньяху: от ударов ЦАХАЛ по "законным целям" в Газе страдают гражданские - РИА Новости, 18.10.2023
Нетаньяху: от ударов ЦАХАЛ по "законным целям" в Газе страдают гражданские
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что от авиаударов по целям ХАМАС в секторе Газа страдает гражданское население анклава. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:15
2023-10-18T14:36
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
россия
сша
биньямин нетаньяху
джо байден
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903557868_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_dc815f43c9f1934885806f929c5c14f4.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что от авиаударов по целям ХАМАС в секторе Газа страдает гражданское население анклава."Это будет войной иного типа, потому что ХАМАС является противником иного типа. В то время как Израиль стремится сократить количество жертв среди гражданских лиц, ХАМАС стремится к их увеличению. По мере того, как Израиль бьет по законным террористическим целям, к сожалению, гражданские лица страдают", - заявил Нетаньяху на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Тель-Авиве.По словам израильского премьера, ХАМАС каждый день совершает двойное преступление, одновременно убивая "наших граждан и прячась за спины своих собственных"."Мы их (жителей Газы) просили и будем продолжать просить эвакуироваться в безопасные районы", - добавил Нетаньяху.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231018/ssha-1903603228.html
https://ria.ru/20231017/pekin-1903127090.html
израиль
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903557868_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_8c83f9b1474ccb85ed24b529698c4953.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, владимир путин, хамас, оон
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Россия, США, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Владимир Путин, ХАМАС, ООН
Нетаньяху: от ударов ЦАХАЛ по "законным целям" в Газе страдают гражданские

Нетаньяху: от ударов ЦАХАЛ по террористическим целям в Газе страдают гражданские

© AFP 2023 / SAID KHATIBПалестинцы на месте разрушенных после израильской бомбардировки домов в Рафахе на юге сектора Газа
Палестинцы на месте разрушенных после израильской бомбардировки домов в Рафахе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
Палестинцы на месте разрушенных после израильской бомбардировки домов в Рафахе на юге сектора Газа
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что от авиаударов по целям ХАМАС в секторе Газа страдает гражданское население анклава.
"Это будет войной иного типа, потому что ХАМАС является противником иного типа. В то время как Израиль стремится сократить количество жертв среди гражданских лиц, ХАМАС стремится к их увеличению. По мере того, как Израиль бьет по законным террористическим целям, к сожалению, гражданские лица страдают", - заявил Нетаньяху на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Тель-Авиве.
Эвакуация палестинцев в южную часть сектора Газа
16 октября, 18:17
Инфографика
Эвакуация населения сектора ГазаПосмотреть
По словам израильского премьера, ХАМАС каждый день совершает двойное преступление, одновременно убивая "наших граждан и прячась за спины своих собственных".
"Мы их (жителей Газы) просили и будем продолжать просить эвакуироваться в безопасные районы", - добавил Нетаньяху.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Байден заявил, что США всегда будут на стороне Израиля
Вчера, 14:03
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Логотип форума Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Европа — за бортом: в Пекине строят инфраструктуру нового мира
17 октября, 08:00
 
ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреРоссияСШАБиньямин НетаньяхуДжо БайденВладимир ПутинХАМАСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала