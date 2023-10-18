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В МИД Швеции раскритиковали экс-премьера страны за слова об ударе по Газе - РИА Новости, 18.10.2023
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16:18 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/udar-1903641589.html
В МИД Швеции раскритиковали экс-премьера страны за слова об ударе по Газе
В МИД Швеции раскритиковали экс-премьера страны за слова об ударе по Газе - РИА Новости, 18.10.2023
В МИД Швеции раскритиковали экс-премьера страны за слова об ударе по Газе
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил о важности "не распространять неподтвержденную информацию" после того, как бывший премьер страны Магдалена Андерссон... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T16:18
2023-10-18T16:18
в мире
израиль
швеция
палестина
магдалена андерссон
владимир путин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил о важности "не распространять неподтвержденную информацию" после того, как бывший премьер страны Магдалена Андерссон раскритиковала Израиль на фоне удара по больнице в секторе Газа, пишет газета Aftonbladet. Экс-премьер Швеции и лидер социал-демократической партии страны Магдалена Андерссон ранее отреагировала на сообщения об ударе по больнице в Газе, заявив, что "Израиль имеет право защищать себя, но также обязан защищать гражданское население. Это обязательство должно быть выполнено". "Палестинские граждане не должны быть наказаны за террористические акты ХАМАС", - написала Андерссон на своей странице в соцсети X. В ответ министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём подчеркнул важность "не распространять неподтвержденную информацию". "В наше время важно, чтобы шведские политики не распространяли неподтвержденную информацию. Особенно, если источником является ХАМАС. Надо уметь сохранять хладнокровие", - приводит газета Aftonbladet слова Билльстрёма. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231018/pogibshie-1903622819.html
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в мире, израиль, швеция, палестина, магдалена андерссон, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Швеция, Палестина, Магдалена Андерссон, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В МИД Швеции раскритиковали экс-премьера страны за слова об ударе по Газе

Глава МИД Швеции раскритиковал экс-премьера за слова об ударе по больнице в Газе

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия израильских авиаударов в Газе
Последствия израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия израильских авиаударов в Газе
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил о важности "не распространять неподтвержденную информацию" после того, как бывший премьер страны Магдалена Андерссон раскритиковала Израиль на фоне удара по больнице в секторе Газа, пишет газета Aftonbladet.
Экс-премьер Швеции и лидер социал-демократической партии страны Магдалена Андерссон ранее отреагировала на сообщения об ударе по больнице в Газе, заявив, что "Израиль имеет право защищать себя, но также обязан защищать гражданское население. Это обязательство должно быть выполнено".
"Палестинские граждане не должны быть наказаны за террористические акты ХАМАС", - написала Андерссон на своей странице в соцсети X.
В ответ министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём подчеркнул важность "не распространять неподтвержденную информацию".
"В наше время важно, чтобы шведские политики не распространяли неподтвержденную информацию. Особенно, если источником является ХАМАС. Надо уметь сохранять хладнокровие", - приводит газета Aftonbladet слова Билльстрёма.
Палестинцы ищут выживших среди развалин дома после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Минздрав Газы сообщил о почти 3,5 тысячи погибших при израильских ударах
Вчера, 15:09
Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
Погибшие в результате удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Египет объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе
Вчера, 15:52
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Грант Шаппс - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Министр обороны Британии призвал США не забывать об Украине из-за Израиля
Вчера, 15:39
 
В миреИзраильШвецияПалестинаМагдалена АндерссонВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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