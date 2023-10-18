https://ria.ru/20231018/udar-1903633843.html

В Госдуме назвали удар ВСУ по больнице в Алешках кощунством

В Госдуме назвали удар ВСУ по больнице в Алешках кощунством - РИА Новости, 18.10.2023

В Госдуме назвали удар ВСУ по больнице в Алешках кощунством

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал терроризмом и кощунством удар украинских войск по больнице в городе Алешки в Херсонской области. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:48

2023-10-18T15:48

2023-10-18T15:48

специальная военная операция на украине

сша

украина

ближний восток

андрей алексеенко

михаил шеремет

дмитрий медведев

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал терроризмом и кощунством удар украинских войск по больнице в городе Алешки в Херсонской области. Как ранее в среду сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко, украинские войска ночью нанесли ракетный удар по центральной районной больнице в Алешках, в результате чего был уничтожен весь медицинский транспорт, атаке подверглась также амбулатория в поселке Новая Маячка. "Атака на больницу в Алешках – терроризм и кощунство. Здесь налицо американские методы войны, которые сопровождаются ударами по мирному населению и гражданской инфраструктуре, будь то больница в Херсонской области или в секторе Газа", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, пособники США на Украине и на Ближнем Востоке понесут заслуженное наказание за свои "кровавые преступления" и сполна ответят на международном трибунале. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".

https://ria.ru/20231018/aleshki-1903566438.html

https://ria.ru/20231017/obstrel-1903432775.html

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Дарья Буймова

сша, украина, ближний восток, андрей алексеенко, михаил шеремет, дмитрий медведев, госдума рф, исламский джихад, происшествия