В Госдуме назвали удар ВСУ по больнице в Алешках кощунством
Депутат Госдумы Шеремет назвал удар ВСУ по больнице в Алешках терроризмом
В здании Госдумы РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал терроризмом и кощунством удар украинских войск по больнице в городе Алешки в Херсонской области.
Как ранее в среду сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко, украинские войска ночью нанесли ракетный удар по центральной районной больнице в Алешках, в результате чего был уничтожен весь медицинский транспорт, атаке подверглась также амбулатория в поселке Новая Маячка.
"Атака на больницу в Алешках – терроризм и кощунство. Здесь налицо американские методы войны, которые сопровождаются ударами по мирному населению и гражданской инфраструктуре, будь то больница в Херсонской области или в секторе Газа", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, пособники США на Украине и на Ближнем Востоке понесут заслуженное наказание за свои "кровавые преступления" и сполна ответят на международном трибунале.
Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".