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В Госдуме назвали удар ВСУ по больнице в Алешках кощунством - РИА Новости, 18.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:48 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/udar-1903633843.html
В Госдуме назвали удар ВСУ по больнице в Алешках кощунством
В Госдуме назвали удар ВСУ по больнице в Алешках кощунством - РИА Новости, 18.10.2023
В Госдуме назвали удар ВСУ по больнице в Алешках кощунством
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал терроризмом и кощунством удар украинских войск по больнице в городе Алешки в Херсонской области. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:48
2023-10-18T15:48
специальная военная операция на украине
сша
украина
ближний восток
андрей алексеенко
михаил шеремет
дмитрий медведев
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал терроризмом и кощунством удар украинских войск по больнице в городе Алешки в Херсонской области. Как ранее в среду сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко, украинские войска ночью нанесли ракетный удар по центральной районной больнице в Алешках, в результате чего был уничтожен весь медицинский транспорт, атаке подверглась также амбулатория в поселке Новая Маячка. "Атака на больницу в Алешках – терроризм и кощунство. Здесь налицо американские методы войны, которые сопровождаются ударами по мирному населению и гражданской инфраструктуре, будь то больница в Херсонской области или в секторе Газа", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, пособники США на Украине и на Ближнем Востоке понесут заслуженное наказание за свои "кровавые преступления" и сполна ответят на международном трибунале. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".
https://ria.ru/20231018/aleshki-1903566438.html
https://ria.ru/20231017/obstrel-1903432775.html
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сша, украина, ближний восток, андрей алексеенко, михаил шеремет, дмитрий медведев, госдума рф, исламский джихад, происшествия
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Ближний Восток, Андрей Алексеенко, Михаил Шеремет, Дмитрий Медведев, Госдума РФ, Исламский джихад, Происшествия
В Госдуме назвали удар ВСУ по больнице в Алешках кощунством

Депутат Госдумы Шеремет назвал удар ВСУ по больнице в Алешках терроризмом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ здании Госдумы РФ
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал терроризмом и кощунством удар украинских войск по больнице в городе Алешки в Херсонской области.
Как ранее в среду сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко, украинские войска ночью нанесли ракетный удар по центральной районной больнице в Алешках, в результате чего был уничтожен весь медицинский транспорт, атаке подверглась также амбулатория в поселке Новая Маячка.
Сгоревший медтранспорт после удара ВСУ по больнице в Алешкинском районе - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Сальдо считает, что ВСУ преднамеренно ударили по больнице в Алешках
Вчера, 12:27
"Атака на больницу в Алешках – терроризм и кощунство. Здесь налицо американские методы войны, которые сопровождаются ударами по мирному населению и гражданской инфраструктуре, будь то больница в Херсонской области или в секторе Газа", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, пособники США на Украине и на Ближнем Востоке понесут заслуженное наказание за свои "кровавые преступления" и сполна ответят на международном трибунале.
Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".
Последствия обстрела города Скадовск - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Сальдо допустил, что ВСУ обстреляли Скадовск недавно полученными ракетами
17 октября, 18:25
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаБлижний ВостокАндрей АлексеенкоМихаил ШереметДмитрий МедведевГосдума РФИсламский джихадПроисшествия
 
 
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