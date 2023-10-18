https://ria.ru/20231018/udar-1903571034.html

Официальные израильские аккаунты удалили видео "удара из Газы" по больнице

Официальные израильские аккаунты удалили видео "удара из Газы" по больнице - РИА Новости, 18.10.2023

Официальные израильские аккаунты удалили видео "удара из Газы" по больнице

Видео, на котором, как утверждалось, запечатлен удар по больнице ракетой из сектора Газа, было опубликовано на официальном аккаунте государства Израиль и на... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:39

2023-10-18T12:39

2023-10-18T12:41

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Видео, на котором, как утверждалось, запечатлен удар по больнице ракетой из сектора Газа, было опубликовано на официальном аккаунте государства Израиль и на странице израильского посла в США Михаэла Херцога, однако было позднее удалено, пишет издание Newsweek. "Официальные аккаунты X в Государстве Израиль и Майкл Герцог, посол Израиля в США, опубликовали видео, на котором утверждается, что взрыв в больнице произошел из-за ракеты, выпущенной из Газы. Однако видео было удалено", - говорится в сообщении издания. При этом отмечается, что видеозапись удалили после того, как журналисты оспорили точность отснятого материала из-за отметок времени на записи. Издание пишет, что, по данным журналиста New York Times Арика Толера, отметки времени на видео, опубликованном израильскими аккаунтами, показывают, что оно было записано как минимум через 40 минут после того, как произошел сам взрыв в больнице. На фоне путаницы подполковник израильской армии Джонатан Конрикус в комментарии заявил изданию Newsweek, что видео не связано с Армией обороны Израиля. "В нашем аккаунте, Армии обороны Израиля, ничего из этого не было опубликовано, и вам придется спросить их о том, что произошло, почему они опубликовали, почему это было удалено. Я уверен, что они обеспокоены точностью и правдивостью информации. В наших официальных аккаунтах ничего не публиковалось до тех пор, пока информация не была проверена. Все, что не связано с ЦАХАЛ, мы не можем комментировать", - сообщил Конрикус. Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину за атаку друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Во множестве стран вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины, в ряде городов – у посольств и консульств Израиля и США, а где-то – у французских миссий. Такие акции прошли не только на Ближнем Востоке, но и в Африке, Европе и Латинской Америке. Власти ряда стран возложили ответственность за атаку на Израиль. С такими заявлениями выступили в Турции, Египте, Иордании, Сирии, Ираке, Венесуэле и на Кубе, а президент Ирана назвал виновными Израиль и США. Также Израиль обвинил глава комиссии Африканского союза. В ряде других стран выступили с осуждением атаки, не выделяя виновных. Так высказались глава дипломатии Евросоюза, президент Франции, а также министерства иностранных дел Нидерландов, Испании и Великобритании. В США не назвали конкретно, на кого возлагают вину за трагедию, однако вскоре после нее в Пентагоне призвали Израиль соблюдать "законы войны", а в Белом доме заявили, что президент Джо Байден намерен "как друг" поставить перед Израилем "несколько трудных вопросов". Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".

https://ria.ru/20231018/bayden-1903555550.html

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израиль, в мире, сша, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году