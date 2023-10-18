Рейтинг@Mail.ru
Официальные израильские аккаунты удалили видео "удара из Газы" по больнице - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 18.10.2023 (обновлено: 12:41 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/udar-1903571034.html
Официальные израильские аккаунты удалили видео "удара из Газы" по больнице
Официальные израильские аккаунты удалили видео "удара из Газы" по больнице - РИА Новости, 18.10.2023
Официальные израильские аккаунты удалили видео "удара из Газы" по больнице
Видео, на котором, как утверждалось, запечатлен удар по больнице ракетой из сектора Газа, было опубликовано на официальном аккаунте государства Израиль и на... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:39
2023-10-18T12:41
израиль
в мире
сша
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903475629_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0884f4213c1f769eeb3b1cd050e9da3f.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Видео, на котором, как утверждалось, запечатлен удар по больнице ракетой из сектора Газа, было опубликовано на официальном аккаунте государства Израиль и на странице израильского посла в США Михаэла Херцога, однако было позднее удалено, пишет издание Newsweek. "Официальные аккаунты X в Государстве Израиль и Майкл Герцог, посол Израиля в США, опубликовали видео, на котором утверждается, что взрыв в больнице произошел из-за ракеты, выпущенной из Газы. Однако видео было удалено", - говорится в сообщении издания. При этом отмечается, что видеозапись удалили после того, как журналисты оспорили точность отснятого материала из-за отметок времени на записи. Издание пишет, что, по данным журналиста New York Times Арика Толера, отметки времени на видео, опубликованном израильскими аккаунтами, показывают, что оно было записано как минимум через 40 минут после того, как произошел сам взрыв в больнице. На фоне путаницы подполковник израильской армии Джонатан Конрикус в комментарии заявил изданию Newsweek, что видео не связано с Армией обороны Израиля. "В нашем аккаунте, Армии обороны Израиля, ничего из этого не было опубликовано, и вам придется спросить их о том, что произошло, почему они опубликовали, почему это было удалено. Я уверен, что они обеспокоены точностью и правдивостью информации. В наших официальных аккаунтах ничего не публиковалось до тех пор, пока информация не была проверена. Все, что не связано с ЦАХАЛ, мы не можем комментировать", - сообщил Конрикус. Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину за атаку друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Во множестве стран вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины, в ряде городов – у посольств и консульств Израиля и США, а где-то – у французских миссий. Такие акции прошли не только на Ближнем Востоке, но и в Африке, Европе и Латинской Америке. Власти ряда стран возложили ответственность за атаку на Израиль. С такими заявлениями выступили в Турции, Египте, Иордании, Сирии, Ираке, Венесуэле и на Кубе, а президент Ирана назвал виновными Израиль и США. Также Израиль обвинил глава комиссии Африканского союза. В ряде других стран выступили с осуждением атаки, не выделяя виновных. Так высказались глава дипломатии Евросоюза, президент Франции, а также министерства иностранных дел Нидерландов, Испании и Великобритании. В США не назвали конкретно, на кого возлагают вину за трагедию, однако вскоре после нее в Пентагоне призвали Израиль соблюдать "законы войны", а в Белом доме заявили, что президент Джо Байден намерен "как друг" поставить перед Израилем "несколько трудных вопросов". Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".
https://ria.ru/20231018/bayden-1903555550.html
израиль
сша
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903475629_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8bf25d7a999e1ccbdf6152553c8b3b0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, в мире, сша, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, США, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Официальные израильские аккаунты удалили видео "удара из Газы" по больнице

Newsweek: 2 официальных аккаунта Израиля удалили видео удара из Газы по больнице

© AP Photo / Abed KhaledЖертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Видео, на котором, как утверждалось, запечатлен удар по больнице ракетой из сектора Газа, было опубликовано на официальном аккаунте государства Израиль и на странице израильского посла в США Михаэла Херцога, однако было позднее удалено, пишет издание Newsweek.
"Официальные аккаунты X в Государстве Израиль и Майкл Герцог, посол Израиля в США, опубликовали видео, на котором утверждается, что взрыв в больнице произошел из-за ракеты, выпущенной из Газы. Однако видео было удалено", - говорится в сообщении издания.
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
При этом отмечается, что видеозапись удалили после того, как журналисты оспорили точность отснятого материала из-за отметок времени на записи. Издание пишет, что, по данным журналиста New York Times Арика Толера, отметки времени на видео, опубликованном израильскими аккаунтами, показывают, что оно было записано как минимум через 40 минут после того, как произошел сам взрыв в больнице.
На фоне путаницы подполковник израильской армии Джонатан Конрикус в комментарии заявил изданию Newsweek, что видео не связано с Армией обороны Израиля.
"В нашем аккаунте, Армии обороны Израиля, ничего из этого не было опубликовано, и вам придется спросить их о том, что произошло, почему они опубликовали, почему это было удалено. Я уверен, что они обеспокоены точностью и правдивостью информации. В наших официальных аккаунтах ничего не публиковалось до тех пор, пока информация не была проверена. Все, что не связано с ЦАХАЛ, мы не можем комментировать", - сообщил Конрикус.
Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину за атаку друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
Во множестве стран вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины, в ряде городов – у посольств и консульств Израиля и США, а где-то – у французских миссий. Такие акции прошли не только на Ближнем Востоке, но и в Африке, Европе и Латинской Америке.
Власти ряда стран возложили ответственность за атаку на Израиль. С такими заявлениями выступили в Турции, Египте, Иордании, Сирии, Ираке, Венесуэле и на Кубе, а президент Ирана назвал виновными Израиль и США. Также Израиль обвинил глава комиссии Африканского союза.
В ряде других стран выступили с осуждением атаки, не выделяя виновных. Так высказались глава дипломатии Евросоюза, президент Франции, а также министерства иностранных дел Нидерландов, Испании и Великобритании. В США не назвали конкретно, на кого возлагают вину за трагедию, однако вскоре после нее в Пентагоне призвали Израиль соблюдать "законы войны", а в Белом доме заявили, что президент Джо Байден намерен "как друг" поставить перед Израилем "несколько трудных вопросов".
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".
Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве. 18 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Байден заявил, что удар по больнице в Газе нанесен "другой командой"
11:58
 
ИзраильВ миреСШАПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала