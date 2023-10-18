https://ria.ru/20231018/udar-1903508492.html

В МИД России назвали удар по больнице в Газе актом расчеловечивания

В МИД России назвали удар по больнице в Газе актом расчеловечивания - РИА Новости, 18.10.2023

В МИД России назвали удар по больнице в Газе актом расчеловечивания

Ракетный удар по больнице в секторе Газа — это преступление и акт расчеловечивания, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T08:15

2023-10-18T08:15

2023-10-18T10:22

россия

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израиль

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

мария захарова

ближний восток

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ракетный удар по больнице в секторе Газа — это преступление и акт расчеловечивания, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik."Количество жертв зашкаливающее, ситуация вышла далеко за рамки региона. Это глобальная гуманитарная катастрофа мирового масштаба", — добавила она.Ситуация на Ближнем Востоке развивается драматически и набирает чудовищные обороты, констатировала дипломат.Захарова призвала Израиль и его американских партнеров предоставить спутниковые снимки, чтобы доказать непричастность к удару по клинике."Предоставьте спутниковые снимки, <...> которые свидетельствовали бы о всей той географии полетов, со всеми подробностями, которые имелись на этот момент. Я думаю, что это будет серьезный и важный шаг для оправдания самих себя", — сказала она.Накануне баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них — женщины и дети. МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

https://ria.ru/20231018/izrail-1903495281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мария захарова, ближний восток, вашингтон (штат), палестина