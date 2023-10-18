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В МИД России назвали удар по больнице в Газе актом расчеловечивания - РИА Новости, 18.10.2023
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08:15 18.10.2023 (обновлено: 10:22 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/udar-1903508492.html
В МИД России назвали удар по больнице в Газе актом расчеловечивания
В МИД России назвали удар по больнице в Газе актом расчеловечивания - РИА Новости, 18.10.2023
В МИД России назвали удар по больнице в Газе актом расчеловечивания
Ракетный удар по больнице в секторе Газа — это преступление и акт расчеловечивания, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T08:15
2023-10-18T10:22
россия
в мире
израиль
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
мария захарова
ближний восток
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ракетный удар по больнице в секторе Газа — это преступление и акт расчеловечивания, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik."Количество жертв зашкаливающее, ситуация вышла далеко за рамки региона. Это глобальная гуманитарная катастрофа мирового масштаба", — добавила она.Ситуация на Ближнем Востоке развивается драматически и набирает чудовищные обороты, констатировала дипломат.Захарова призвала Израиль и его американских партнеров предоставить спутниковые снимки, чтобы доказать непричастность к удару по клинике."Предоставьте спутниковые снимки, &lt;...&gt; которые свидетельствовали бы о всей той географии полетов, со всеми подробностями, которые имелись на этот момент. Я думаю, что это будет серьезный и важный шаг для оправдания самих себя", — сказала она.Накануне баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них — женщины и дети. МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
https://ria.ru/20231018/izrail-1903495281.html
россия
израиль
сектор газа
ближний восток
вашингтон (штат)
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россия, в мире, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мария захарова, ближний восток, вашингтон (штат), палестина
Россия, В мире, Израиль, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Мария Захарова, Ближний Восток, Вашингтон (штат), Палестина
В МИД России назвали удар по больнице в Газе актом расчеловечивания

МИД России назвал удар по больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания

© AP Photo / Abed KhaledПалестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ракетный удар по больнице в секторе Газа — это преступление и акт расчеловечивания, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Количество жертв зашкаливающее, ситуация вышла далеко за рамки региона. Это глобальная гуманитарная катастрофа мирового масштаба", — добавила она.
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Ситуация на Ближнем Востоке развивается драматически и набирает чудовищные обороты, констатировала дипломат.
Захарова призвала Израиль и его американских партнеров предоставить спутниковые снимки, чтобы доказать непричастность к удару по клинике.
"Предоставьте спутниковые снимки, <...> которые свидетельствовали бы о всей той географии полетов, со всеми подробностями, которые имелись на этот момент. Я думаю, что это будет серьезный и важный шаг для оправдания самих себя", — сказала она.
Накануне баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них — женщины и дети. МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
 
РоссияВ миреИзраильСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМария ЗахароваБлижний ВостокВашингтон (штат)Палестина
 
 
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