https://ria.ru/20231018/uchenye-1903512583.html

Ученые из Ростова-на-Дону научили программу выявлять фейковые видео

Ученые из Ростова-на-Дону научили программу выявлять фейковые видео - РИА Новости, 18.10.2023

Ученые из Ростова-на-Дону научили программу выявлять фейковые видео

Новую программу для выявления поддельного видеоконтента разработали в Донском государственном техническом университете (ДГТУ, Ростов-на-Дону), она, как... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T09:00

2023-10-18T09:00

2023-10-18T09:11

наука

ростов-на-дону

россия

технологии

навигатор абитуриента

университетская наука

донской государственный технический университет

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Новую программу для выявления поддельного видеоконтента разработали в Донском государственном техническом университете (ДГТУ, Ростов-на-Дону), она, как ожидается, поможет журналистам выявлять видеофейки, а рядовым пользователям - оперативно проверить, например, подозрительное видео с просьбой о срочной финансовой помощи якобы от дальнего родственника, сообщили РИА Новости в вузе. "Сейчас существует множество нейросетей, которые позволяют сделать за пару кликов необычную картинку, написать стихотворение или мелодию. По такому же принципу с помощью искусственного интеллекта можно легко создать и поддельное видео. При этом интеллектуальные системы с каждым днем становятся умнее - продукт их работы все труднее отличить от настоящего контента даже с помощью специальных программ", - пояснил автор программы, аспирант кафедры "Кибербезопасность информационных систем" ДГТУ Александр Джуров. Программа выявляет поддельные видеоролики, созданные с помощью технологии DeepFake алгоритма GAN (Generative Adversarial Network). Новый инструмент способен с приемлемой точностью выявить на видеокадрах признаки синтезирования лица человека с помощью нейросетей. Как отмечают разработчики, для использования этой антифейковой программы достаточно скачать спорное видео и запустить проверку через командную строку. Программа обнаружит все кадры с лицами в видеоряде и проанализирует каждый из них по многочисленным визуальным признакам подделки, например, по натяжению губ при разговоре, сопоставлению речи и мимики, а также по различным техническим нюансам, вплоть до неестественно расположенных пикселей. По мнению разработчиков, программа будет востребована в организациях в сфере цифровой безопасности, в том числе при создании бесконтактных систем контроля доступа и разблокировки гаджетов. Ожидается, что разработка ДГТУ поможет сотрудникам СМИ выявлять видеофейки, а рядовым пользователям – оперативно проверить, например, подозрительное видео с просьбой о срочной финансовой помощи от дальнего родственника – и тем самым защитить себя от мошенников. В дальнейшем программу по выявлению поддельного видео планируют сделать частью более масштабного проекта ДГТУ, направленного на обеспечение сетевой безопасности и охрану физического, психологического и нравственного здоровья граждан России. "Программа по выявлению фейкового видеоконтента станет одним из модулей будущего программного комплекса по противодействию деструктивной информации. Эта система позволит охватить все виды мультимедийного контента в интернете: тексты – как печатные, так и рукописные, графические изображения, включая фото- и видеофайлы, а также аудиофайлы. Весь этот интернет-контент может быть проанализирован с помощью нейросетевых технологий искусственного интеллекта и оценен на предмет опасности для пользователя", - отметила научный руководитель проекта, доктор физико-математических наук, профессор кафедры "Кибербезопасность информационных систем" ДГТУ Лариса Черкесова.

https://ria.ru/20230908/siriya-1895081923.html

https://ria.ru/20231006/feyki-1900998497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ростов-на-дону, россия, технологии, навигатор абитуриента, университетская наука, донской государственный технический университет