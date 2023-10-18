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Ученые из Ростова-на-Дону научили программу выявлять фейковые видео - РИА Новости, 18.10.2023
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Наука
 
09:00 18.10.2023 (обновлено: 09:11 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/uchenye-1903512583.html
Ученые из Ростова-на-Дону научили программу выявлять фейковые видео
Ученые из Ростова-на-Дону научили программу выявлять фейковые видео - РИА Новости, 18.10.2023
Ученые из Ростова-на-Дону научили программу выявлять фейковые видео
Новую программу для выявления поддельного видеоконтента разработали в Донском государственном техническом университете (ДГТУ, Ростов-на-Дону), она, как... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T09:00
2023-10-18T09:11
наука
ростов-на-дону
россия
технологии
навигатор абитуриента
университетская наука
донской государственный технический университет
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Новую программу для выявления поддельного видеоконтента разработали в Донском государственном техническом университете (ДГТУ, Ростов-на-Дону), она, как ожидается, поможет журналистам выявлять видеофейки, а рядовым пользователям - оперативно проверить, например, подозрительное видео с просьбой о срочной финансовой помощи якобы от дальнего родственника, сообщили РИА Новости в вузе. "Сейчас существует множество нейросетей, которые позволяют сделать за пару кликов необычную картинку, написать стихотворение или мелодию. По такому же принципу с помощью искусственного интеллекта можно легко создать и поддельное видео. При этом интеллектуальные системы с каждым днем становятся умнее - продукт их работы все труднее отличить от настоящего контента даже с помощью специальных программ", - пояснил автор программы, аспирант кафедры "Кибербезопасность информационных систем" ДГТУ Александр Джуров. Программа выявляет поддельные видеоролики, созданные с помощью технологии DeepFake алгоритма GAN (Generative Adversarial Network). Новый инструмент способен с приемлемой точностью выявить на видеокадрах признаки синтезирования лица человека с помощью нейросетей. Как отмечают разработчики, для использования этой антифейковой программы достаточно скачать спорное видео и запустить проверку через командную строку. Программа обнаружит все кадры с лицами в видеоряде и проанализирует каждый из них по многочисленным визуальным признакам подделки, например, по натяжению губ при разговоре, сопоставлению речи и мимики, а также по различным техническим нюансам, вплоть до неестественно расположенных пикселей. По мнению разработчиков, программа будет востребована в организациях в сфере цифровой безопасности, в том числе при создании бесконтактных систем контроля доступа и разблокировки гаджетов. Ожидается, что разработка ДГТУ поможет сотрудникам СМИ выявлять видеофейки, а рядовым пользователям – оперативно проверить, например, подозрительное видео с просьбой о срочной финансовой помощи от дальнего родственника – и тем самым защитить себя от мошенников. В дальнейшем программу по выявлению поддельного видео планируют сделать частью более масштабного проекта ДГТУ, направленного на обеспечение сетевой безопасности и охрану физического, психологического и нравственного здоровья граждан России. "Программа по выявлению фейкового видеоконтента станет одним из модулей будущего программного комплекса по противодействию деструктивной информации. Эта система позволит охватить все виды мультимедийного контента в интернете: тексты – как печатные, так и рукописные, графические изображения, включая фото- и видеофайлы, а также аудиофайлы. Весь этот интернет-контент может быть проанализирован с помощью нейросетевых технологий искусственного интеллекта и оценен на предмет опасности для пользователя", - отметила научный руководитель проекта, доктор физико-математических наук, профессор кафедры "Кибербезопасность информационных систем" ДГТУ Лариса Черкесова.
https://ria.ru/20230908/siriya-1895081923.html
https://ria.ru/20231006/feyki-1900998497.html
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ростов-на-дону, россия, технологии, навигатор абитуриента, университетская наука, донской государственный технический университет
Наука, Ростов-на-Дону, Россия, Технологии, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Донской государственный технический университет
Ученые из Ростова-на-Дону научили программу выявлять фейковые видео

Ученые из Ростова-на-Дону создали новую программу для выявления фейковых видео

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Новую программу для выявления поддельного видеоконтента разработали в Донском государственном техническом университете (ДГТУ, Ростов-на-Дону), она, как ожидается, поможет журналистам выявлять видеофейки, а рядовым пользователям - оперативно проверить, например, подозрительное видео с просьбой о срочной финансовой помощи якобы от дальнего родственника, сообщили РИА Новости в вузе.
"Сейчас существует множество нейросетей, которые позволяют сделать за пару кликов необычную картинку, написать стихотворение или мелодию. По такому же принципу с помощью искусственного интеллекта можно легко создать и поддельное видео. При этом интеллектуальные системы с каждым днем становятся умнее - продукт их работы все труднее отличить от настоящего контента даже с помощью специальных программ", - пояснил автор программы, аспирант кафедры "Кибербезопасность информационных систем" ДГТУ Александр Джуров.
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Программа выявляет поддельные видеоролики, созданные с помощью технологии DeepFake алгоритма GAN (Generative Adversarial Network). Новый инструмент способен с приемлемой точностью выявить на видеокадрах признаки синтезирования лица человека с помощью нейросетей. Как отмечают разработчики, для использования этой антифейковой программы достаточно скачать спорное видео и запустить проверку через командную строку. Программа обнаружит все кадры с лицами в видеоряде и проанализирует каждый из них по многочисленным визуальным признакам подделки, например, по натяжению губ при разговоре, сопоставлению речи и мимики, а также по различным техническим нюансам, вплоть до неестественно расположенных пикселей.
По мнению разработчиков, программа будет востребована в организациях в сфере цифровой безопасности, в том числе при создании бесконтактных систем контроля доступа и разблокировки гаджетов. Ожидается, что разработка ДГТУ поможет сотрудникам СМИ выявлять видеофейки, а рядовым пользователям – оперативно проверить, например, подозрительное видео с просьбой о срочной финансовой помощи от дальнего родственника – и тем самым защитить себя от мошенников.
В дальнейшем программу по выявлению поддельного видео планируют сделать частью более масштабного проекта ДГТУ, направленного на обеспечение сетевой безопасности и охрану физического, психологического и нравственного здоровья граждан России.
"Программа по выявлению фейкового видеоконтента станет одним из модулей будущего программного комплекса по противодействию деструктивной информации. Эта система позволит охватить все виды мультимедийного контента в интернете: тексты – как печатные, так и рукописные, графические изображения, включая фото- и видеофайлы, а также аудиофайлы. Весь этот интернет-контент может быть проанализирован с помощью нейросетевых технологий искусственного интеллекта и оценен на предмет опасности для пользователя", - отметила научный руководитель проекта, доктор физико-математических наук, профессор кафедры "Кибербезопасность информационных систем" ДГТУ Лариса Черкесова.
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НаукаРостов-на-ДонуРоссияТехнологииНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаДонской государственный технический университет
 
 
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