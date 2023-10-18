https://ria.ru/20231018/ucheniya-1903495929.html

СМИ: Южная Корея, США и Япония впервые проведут совместные учения ВВС

СМИ: Южная Корея, США и Япония впервые проведут совместные учения ВВС - РИА Новости, 18.10.2023

СМИ: Южная Корея, США и Япония впервые проведут совместные учения ВВС

Южная Корея, США и Япония 22 октября впервые проведут совместные воздушные учения вблизи Корейского полуострова, передает агентство Рёнхап со ссылкой на... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T04:56

2023-10-18T04:56

2023-10-18T04:56

южная корея

b-52

сша

корейский полуостров

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СЕУЛ, 18 окт – РИА Новости. Южная Корея, США и Япония 22 октября впервые проведут совместные воздушные учения вблизи Корейского полуострова, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сообщается, что трехсторонние воздушные учения запланированы на воскресенье. Они пройдут в воздушном пространстве над Корейским полуостровом с участием американского стратегического бомбардировщика B-52, который ранее прибыл в Южную Корею и впервые осуществил посадку на ее территории. "Совместные воздушные учения с участием военно-воздушных сил Южной Кореи, США и Японии будут состоять из строевого полета, где B-52 будут сопровождать истребители из трех стран", - заявил источник агентства. Бомбардировщики США B-52 до этого уже участвовали в двусторонних учениях с Южной Кореей, но это первый раз, когда самолет совершил посадку на южнокорейской авиабазе. Также на прошлой неделе Сеул, Вашингтон и Токио впервые за семь лет провели трехсторонние учения по перехвату на море в международных водах к югу от Корейского полуострова. В учениях приняла участие ударная группа во главе с атомным авианосцем США USS Ronald Reagan, который позже совершил визит в порт Пусан.

https://ria.ru/20231017/ucheniya-1903224791.html

https://ria.ru/20231014/ssha-1902740673.html

южная корея

сша

корейский полуостров

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южная корея, b-52, сша, корейский полуостров