СМИ: Южная Корея, США и Япония впервые проведут совместные учения ВВС
"Ренхап": Южная Корея, США и Япония 22 октября проведут совместные учения ВВС
© Фото : Минобороны ЯпонииСамолеты на совместных учениях Японии и США. 19 ноября 2022
© Фото : Минобороны Японии
Самолеты на совместных учениях Японии и США. 19 ноября 2022. Архивное фото
СЕУЛ, 18 окт – РИА Новости. Южная Корея, США и Япония 22 октября впервые проведут совместные воздушные учения вблизи Корейского полуострова, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Сообщается, что трехсторонние воздушные учения запланированы на воскресенье. Они пройдут в воздушном пространстве над Корейским полуостровом с участием американского стратегического бомбардировщика B-52, который ранее прибыл в Южную Корею и впервые осуществил посадку на ее территории.
"Совместные воздушные учения с участием военно-воздушных сил Южной Кореи, США и Японии будут состоять из строевого полета, где B-52 будут сопровождать истребители из трех стран", - заявил источник агентства.
Бомбардировщики США B-52 до этого уже участвовали в двусторонних учениях с Южной Кореей, но это первый раз, когда самолет совершил посадку на южнокорейской авиабазе.
Также на прошлой неделе Сеул, Вашингтон и Токио впервые за семь лет провели трехсторонние учения по перехвату на море в международных водах к югу от Корейского полуострова. В учениях приняла участие ударная группа во главе с атомным авианосцем США USS Ronald Reagan, который позже совершил визит в порт Пусан.