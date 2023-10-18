Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Южная Корея, США и Япония впервые проведут совместные учения ВВС - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:56 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/ucheniya-1903495929.html
СМИ: Южная Корея, США и Япония впервые проведут совместные учения ВВС
СМИ: Южная Корея, США и Япония впервые проведут совместные учения ВВС - РИА Новости, 18.10.2023
СМИ: Южная Корея, США и Япония впервые проведут совместные учения ВВС
Южная Корея, США и Япония 22 октября впервые проведут совместные воздушные учения вблизи Корейского полуострова, передает агентство Рёнхап со ссылкой на... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T04:56
2023-10-18T04:56
южная корея
b-52
сша
корейский полуостров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832769209_0:155:2048:1307_1920x0_80_0_0_21ef251888f9283deb43c2d1fcf6f515.jpg
СЕУЛ, 18 окт – РИА Новости. Южная Корея, США и Япония 22 октября впервые проведут совместные воздушные учения вблизи Корейского полуострова, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сообщается, что трехсторонние воздушные учения запланированы на воскресенье. Они пройдут в воздушном пространстве над Корейским полуостровом с участием американского стратегического бомбардировщика B-52, который ранее прибыл в Южную Корею и впервые осуществил посадку на ее территории. "Совместные воздушные учения с участием военно-воздушных сил Южной Кореи, США и Японии будут состоять из строевого полета, где B-52 будут сопровождать истребители из трех стран", - заявил источник агентства. Бомбардировщики США B-52 до этого уже участвовали в двусторонних учениях с Южной Кореей, но это первый раз, когда самолет совершил посадку на южнокорейской авиабазе. Также на прошлой неделе Сеул, Вашингтон и Токио впервые за семь лет провели трехсторонние учения по перехвату на море в международных водах к югу от Корейского полуострова. В учениях приняла участие ударная группа во главе с атомным авианосцем США USS Ronald Reagan, который позже совершил визит в порт Пусан.
https://ria.ru/20231017/ucheniya-1903224791.html
https://ria.ru/20231014/ssha-1902740673.html
южная корея
сша
корейский полуостров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832769209_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_0e6135c9ff9481d9858fe2d6c6145aa1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
южная корея, b-52, сша, корейский полуостров
Южная Корея, B-52, США, Корейский полуостров
СМИ: Южная Корея, США и Япония впервые проведут совместные учения ВВС

"Ренхап": Южная Корея, США и Япония 22 октября проведут совместные учения ВВС

© Фото : Минобороны ЯпонииСамолеты на совместных учениях Японии и США. 19 ноября 2022
Самолеты на совместных учениях Японии и США. 19 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : Минобороны Японии
Самолеты на совместных учениях Японии и США. 19 ноября 2022. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 18 окт – РИА Новости. Южная Корея, США и Япония 22 октября впервые проведут совместные воздушные учения вблизи Корейского полуострова, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Сообщается, что трехсторонние воздушные учения запланированы на воскресенье. Они пройдут в воздушном пространстве над Корейским полуостровом с участием американского стратегического бомбардировщика B-52, который ранее прибыл в Южную Корею и впервые осуществил посадку на ее территории.
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
В КНДР осудили ядерные учения НАТО и назвали их репетицией войны
Вчера, 05:39
"Совместные воздушные учения с участием военно-воздушных сил Южной Кореи, США и Японии будут состоять из строевого полета, где B-52 будут сопровождать истребители из трех стран", - заявил источник агентства.
Бомбардировщики США B-52 до этого уже участвовали в двусторонних учениях с Южной Кореей, но это первый раз, когда самолет совершил посадку на южнокорейской авиабазе.
Также на прошлой неделе Сеул, Вашингтон и Токио впервые за семь лет провели трехсторонние учения по перехвату на море в международных водах к югу от Корейского полуострова. В учениях приняла участие ударная группа во главе с атомным авианосцем США USS Ronald Reagan, который позже совершил визит в порт Пусан.
Военный Японии возле зенитно-ракетного комплекса Patriot - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
США и Япония начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава
14 октября, 12:35
 
Южная КореяB-52СШАКорейский полуостров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала