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В ООН обозначили две срочные цели в палестино-израильском конфликте

В ООН обозначили две срочные цели в палестино-израильском конфликте - РИА Новости, 18.10.2023

В ООН обозначили две срочные цели в палестино-израильском конфликте

Спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд заявил о необходимости срочного достижения двух целей: освобождения движением ХАМАС всех... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T18:33

2023-10-18T18:33

2023-10-18T18:48

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

хамас

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ООН, 18 окт – РИА Новости. Спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд заявил о необходимости срочного достижения двух целей: освобождения движением ХАМАС всех заложников и обеспечения гуманитарного доступа в сектор Газа."Нам нужно время и пространство для достижения двух срочных целей. ХАМАС (должен) немедленно освободить без предусловий всех заложников. Второе: беспрепятственный доступ для гуманитарной помощи для палестинцев в Газу", - сказал Веннесланд.По его словам, затем потребуются коллективные усилия для прекращения боевых действий и недопущения распространения конфликта в регионе.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, хамас