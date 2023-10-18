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В ООН обозначили две срочные цели в палестино-израильском конфликте
В ООН обозначили две срочные цели в палестино-израильском конфликте - РИА Новости, 18.10.2023
В ООН обозначили две срочные цели в палестино-израильском конфликте
Спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд заявил о необходимости срочного достижения двух целей: освобождения движением ХАМАС всех... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T18:33
2023-10-18T18:33
2023-10-18T18:48
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
хамас
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ООН, 18 окт – РИА Новости. Спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд заявил о необходимости срочного достижения двух целей: освобождения движением ХАМАС всех заложников и обеспечения гуманитарного доступа в сектор Газа."Нам нужно время и пространство для достижения двух срочных целей. ХАМАС (должен) немедленно освободить без предусловий всех заложников. Второе: беспрепятственный доступ для гуманитарной помощи для палестинцев в Газу", - сказал Веннесланд.По его словам, затем потребуются коллективные усилия для прекращения боевых действий и недопущения распространения конфликта в регионе.
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РИА Новости
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оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, хамас
ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, ХАМАС
В ООН обозначили две срочные цели в палестино-израильском конфликте
ООН: важно обеспечить гумдоступ в Газу и чтобы ХАМАС освободил заложников
ООН, 18 окт – РИА Новости. Спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд заявил о необходимости срочного достижения двух целей: освобождения движением ХАМАС всех заложников и обеспечения гуманитарного доступа в сектор Газа.
"Нам нужно время и пространство для достижения двух срочных целей. ХАМАС (должен) немедленно освободить без предусловий всех заложников. Второе: беспрепятственный доступ для гуманитарной помощи для палестинцев в Газу", - сказал Веннесланд.
По его словам, затем потребуются коллективные усилия для прекращения боевых действий и недопущения распространения конфликта в регионе.