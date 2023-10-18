https://ria.ru/20231018/trevoga-1903686520.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.10.2023

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене повторной воздушной тревоги, она продлилась 16 минут. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T19:07

2023-10-18T19:07

2023-10-18T19:10

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене повторной воздушной тревоги, она продлилась 16 минут.Первая воздушная тревога, объявленная в Севастополе вечером в среду, продлилась примерно полчаса. Предварительно, по информации губернатора, в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть сдетонировала на земле в поле, никто из людей не пострадал."Отбой воздушной тревоги!", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Повторная воздушная тревога продлилась 16 минут.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

севастополь

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2023

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севастополь, михаил развожаев, россия