https://ria.ru/20231018/trevoga-1903686520.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.10.2023
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене повторной воздушной тревоги, она продлилась 16 минут. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T19:07
2023-10-18T19:07
2023-10-18T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене повторной воздушной тревоги, она продлилась 16 минут.Первая воздушная тревога, объявленная в Севастополе вечером в среду, продлилась примерно полчаса. Предварительно, по информации губернатора, в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть сдетонировала на земле в поле, никто из людей не пострадал."Отбой воздушной тревоги!", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Повторная воздушная тревога продлилась 16 минут.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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севастополь, михаил развожаев, россия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Развожаев сообщил об отмене повторной воздушной тревоги в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил
об отмене повторной воздушной тревоги, она продлилась 16 минут.
Первая воздушная тревога, объявленная в Севастополе вечером в среду, продлилась примерно полчаса. Предварительно, по информации губернатора, в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть сдетонировала на земле в поле, никто из людей не пострадал.
"Отбой воздушной тревоги!", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Повторная воздушная тревога продлилась 16 минут.
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