https://ria.ru/20231018/trevoga-1903681510.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.10.2023

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе второй раз за вечер среды объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T18:51

2023-10-18T18:51

2023-10-18T18:58

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. В Севастополе второй раз за вечер среды объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" - написал Развожаев.В Севастополе вечером в среду уже звучала воздушная тревога, она длилась примерно полчаса. Предварительно, по информации губернатора, в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть сдетонировала на земле в поле, никто из людей не пострадал.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, михаил развожаев, россия