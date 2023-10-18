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На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 18.10.2023
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Кирьят-Шмона на границе с Ливаном и на севере Израиля, сообщила в среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:33
2023-10-18T17:33
2023-10-18T17:56
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Кирьят-Шмона на границе с Ливаном и на севере Израиля, сообщила в среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Сирены прозвучали в городе Кирьят-Шмона и на севере Израиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.По данным центрального статистического бюро Израиля за 2020 год, в городе проживали 22 512 человек.Ранее кабмин Израиля наделил армию и министра обороны Йоава Галланта полномочиями объявить эвакуацию населения приграничной с Ливаном территории в случае необходимости.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан, россия, в мире, хамас, оон
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан, Россия, В мире, ХАМАС, ООН
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Армия Израиля сообщила о сиренах воздушной тревоги на севере страны
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Кирьят-Шмона на границе с Ливаном и на севере Израиля, сообщила в среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Сирены прозвучали в городе Кирьят-Шмона и на севере Израиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
По данным центрального статистического бюро Израиля за 2020 год, в городе проживали 22 512 человек.
Ранее кабмин Израиля наделил армию и министра обороны Йоава Галланта полномочиями объявить эвакуацию населения приграничной с Ливаном территории в случае необходимости.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
Израиль получил последнее предупреждение
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев