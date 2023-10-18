https://ria.ru/20231018/trevoga-1903589773.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.10.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога снова объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T13:19

2023-10-18T13:19

2023-10-18T13:19

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в этих регионах был объявлен в 12.37 (совпадает с мск). Ранее в среду воздушная тревога уже объявлялась в указанных областях, спустя некоторое время ее отменили. Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

украина

днепропетровская область

киев

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украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф