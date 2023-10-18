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В Ираке объявили трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
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00:18 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/traur-1903483799.html
В Ираке объявили трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе
В Ираке объявили трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
В Ираке объявили трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе
Власти Ирака объявили трехдневный траур по всей стране по жертвам разбомбленной баптистской больницы в секторе Газа, говорится в сообщении представителя... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T00:18
2023-10-18T00:18
ирак
израиль
махмуд аббас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ДОХА, 18 окт - РИА Новости. Власти Ирака объявили трехдневный траур по всей стране по жертвам разбомбленной баптистской больницы в секторе Газа, говорится в сообщении представителя правительства Ирака Басем аль-Авади. Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад". "Мы также объявляем всеобщий траур по всей республике Ирак на три дня из уважения и печали по невинным душам, которые стали жертвами международного молчания, прежде чем они стали жертвами огня варварской агрессии", - отметил аль-Авади, чье заявление поступило РИА Новости. Он заявил, что Израиль "зашел далеко в пересечении всех границ и "красных линий" в своей агрессии от его постыдного прошлого, связанного с совершением массовых убийств в Кане, Сабре и Шатиле, вплоть до их нынешнего отвратительного преступления". При этом от имени иракских властей он возложил ответственность за эту трагедию "на международное сообщество и на каждого наблюдателя, который видит эти преступления со стороны сионистов, но не останавливает израильскую машину смерти, нацеленную на гражданское население". Представитель правительства Ирака призвал принять срочную резолюцию Совета Безопасности ООН, чтобы "остановить эту вопиющую агрессию".
https://ria.ru/20231017/bolnitsa-1903481046.html
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ирак, израиль, махмуд аббас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Ирак, Израиль, Махмуд Аббас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В Ираке объявили трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе

Власти Ирака объявили трехдневный траур по жертвам разбомбленной больницы в Газе

© AP Photo / Hadi MizbanАэрофотосъемка священного для мусульман храм Муссы аль-Казима в Багдаде
Аэрофотосъемка священного для мусульман храм Муссы аль-Казима в Багдаде - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Hadi Mizban
Аэрофотосъемка священного для мусульман храм Муссы аль-Казима в Багдаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 18 окт - РИА Новости. Власти Ирака объявили трехдневный траур по всей стране по жертвам разбомбленной баптистской больницы в секторе Газа, говорится в сообщении представителя правительства Ирака Басем аль-Авади.
Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад".
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"Мы также объявляем всеобщий траур по всей республике Ирак на три дня из уважения и печали по невинным душам, которые стали жертвами международного молчания, прежде чем они стали жертвами огня варварской агрессии", - отметил аль-Авади, чье заявление поступило РИА Новости.
Он заявил, что Израиль "зашел далеко в пересечении всех границ и "красных линий" в своей агрессии от его постыдного прошлого, связанного с совершением массовых убийств в Кане, Сабре и Шатиле, вплоть до их нынешнего отвратительного преступления".
При этом от имени иракских властей он возложил ответственность за эту трагедию "на международное сообщество и на каждого наблюдателя, который видит эти преступления со стороны сионистов, но не останавливает израильскую машину смерти, нацеленную на гражданское население".
Представитель правительства Ирака призвал принять срочную резолюцию Совета Безопасности ООН, чтобы "остановить эту вопиющую агрессию".
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ИракИзраильМахмуд АббасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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