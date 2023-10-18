ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Брюсселе, сообщили СМИ
Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Брюсселе
© AP Photo / Martin MeissnerПолиция Бельгии за оцепленной территорией недалеко от места, где был застрелен тунисский экстремист, обвиняемый в убийстве двух шведских граждан
© AP Photo / Martin Meissner
Полиция Бельгии за оцепленной территорией недалеко от места, где был застрелен тунисский экстремист, обвиняемый в убийстве двух шведских граждан . Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Террористическая организация "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в Брюсселе, сообщает агентство Рейтер.
"Во вторник организация "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за стрельбу в Брюсселе", - пишет агентство со ссылкой на заявление боевиков.
Вечером 16 октября 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэда открыл огонь из автоматического оружия в Брюсселе по трем гражданам Швеции, одетым в форму шведской сборной по футболу. Двое из них погибли, один получил ранения. Позже сотрудники полиции обнаружили напавшего и застрелили при попытке скрыться. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден подтвердила, что исполнитель теракта в Брюсселе скончался от полученных ранений.
Позднее поступила информация, что бельгийская полиция уже задерживала Лассуэду в 2023 году для проверки информации, что он мог быть осужден за терроризм у себя на родине в Тунисе. Однако после проверки он был выпущен на свободу, несмотря на то, что с 2021 года находился в Бельгии незаконно после того, как ему было отказано в предоставлении убежища. По этим фактам будет проведена проверка.
* Террористическая организация, запрещена в России
* Террористическая организация, запрещена в России