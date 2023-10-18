https://ria.ru/20231018/terakt-1903484367.html

ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Брюсселе, сообщили СМИ

ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Брюсселе, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2023

ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Брюсселе, сообщили СМИ

Террористическая организация "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в Брюсселе, сообщает агентство Рейтер. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T00:30

2023-10-18T00:30

2023-10-18T00:30

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Террористическая организация "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в Брюсселе, сообщает агентство Рейтер. "Во вторник организация "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за стрельбу в Брюсселе", - пишет агентство со ссылкой на заявление боевиков. Вечером 16 октября 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэда открыл огонь из автоматического оружия в Брюсселе по трем гражданам Швеции, одетым в форму шведской сборной по футболу. Двое из них погибли, один получил ранения. Позже сотрудники полиции обнаружили напавшего и застрелили при попытке скрыться. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден подтвердила, что исполнитель теракта в Брюсселе скончался от полученных ранений. Позднее поступила информация, что бельгийская полиция уже задерживала Лассуэду в 2023 году для проверки информации, что он мог быть осужден за терроризм у себя на родине в Тунисе. Однако после проверки он был выпущен на свободу, несмотря на то, что с 2021 года находился в Бельгии незаконно после того, как ему было отказано в предоставлении убежища. По этим фактам будет проведена проверка.* Террористическая организация, запрещена в России

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брюссель, россия, бельгия, исламское государство, в мире