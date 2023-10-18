Президент Болгарии раскритиковал повышение тарифов на транзит газа
Радев: повышение тарифов на транзит газа приведет к банкротству Булгартрансгаза
Комплекс транспортировки экспортного газа. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал решение правительства о повышении тарифов на транзит российского газа, предупредив, что это может привести к банкротству национального газового оператора "Булгартрансгаз", сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.
Радев, комментируя повышение тарифов за транзит газа, а также позицию Сербии и Венгрии, отметил, что 19 октября отмечается День болгаро-венгерской дружбы. "Они (правительство) это разгромили. О какой европейской солидарности и европейской интеграции говорят наши правители, если они посягают на страну-члена Евросоюза, союзника и партнера по НАТО и ЕС, страну, с которой у нас глубокие культурные и исторические связи и которая является одним из основных инвесторов", - заявил болгарский президент журналистам на мероприятии в рамках празднования Дня военного парашютиста в Софии.
По словам болгарского президента, речь идет о нарушении европейских норм и уже подписанных соглашений.
"Это решение приведет к декапитализации "Булгартрансгаза" и его банкротству. Мы должны получить ответ от правительства, каким интересам они служат, потому что это не государственные интересы", - добавил Радев.
Премьер-министр Николай Денков уже отреагировал на обвинения президента, заявив, что опасения по поводу банкротства "Булгартрансгаза" не имеют под собой никаких оснований, пишет газета "24 часа".