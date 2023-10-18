https://ria.ru/20231018/tank-1903496636.html
Бойцы ЦВО уничтожили кочующий украинский танк
Бойцы ЦВО уничтожили кочующий украинский танк - РИА Новости, 18.10.2023
Бойцы ЦВО уничтожили кочующий украинский танк
Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили кочующий украинский танк, работавший на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T05:08
2023-10-18T05:08
2023-10-18T05:08
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
центральный военный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855601602_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_f97caff85717fde7fa89915fe6ae3bd4.jpg
ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили кочующий украинский танк, работавший на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "В ходе проведения разведывательно-поисковых действий на линии боевого соприкосновения передовая разведгруппа Центрального военного округа вела воздушную разведку района действия кочующего танка украинских националистов с целью его уничтожения", - сообщили в оборонном ведомстве. По данным МО РФ, при помощи беспилотника разведчики ЦВО обнаружили украинский танк, выезжающий с закрытой огневой позиции, и навели на гаубицу "Мста-Б". "Пристрелочным снарядом артиллеристы ЦВО остановили украинский танк. Затем, действуя группой орудий, артиллеристы ЦВО поразили боевую машину, что спровоцировало подрыв боекомплекта. Уничтожение танка, его экипажа и детонация боекомплекта были зафиксированы разведывательным беспилотником", - рассказали в ведомстве. Сообщается, что за проявленную отвагу и слаженные действия в ходе уничтожения танка противника военнослужащие подразделений разведки и артиллерии ЦВО представлены к государственным и ведомственным наградам.
https://ria.ru/20230919/svo-1897137546.html
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855601602_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_f33f9c43b1c21cfe913b6bc1d9e7224e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, центральный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Центральный военный округ
Бойцы ЦВО уничтожили кочующий украинский танк
Бойцы ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении кочующий танк ВСУ
ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили кочующий украинский танк, работавший на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
«
"В ходе проведения разведывательно-поисковых действий на линии боевого соприкосновения передовая разведгруппа Центрального военного округа вела воздушную разведку района действия кочующего танка украинских националистов с целью его уничтожения", - сообщили в оборонном ведомстве.
По данным МО РФ, при помощи беспилотника разведчики ЦВО
обнаружили украинский танк, выезжающий с закрытой огневой позиции, и навели на гаубицу "Мста-Б".
"Пристрелочным снарядом артиллеристы ЦВО остановили украинский танк. Затем, действуя группой орудий, артиллеристы ЦВО поразили боевую машину, что спровоцировало подрыв боекомплекта. Уничтожение танка, его экипажа и детонация боекомплекта были зафиксированы разведывательным беспилотником", - рассказали в ведомстве.
Сообщается, что за проявленную отвагу и слаженные действия в ходе уничтожения танка противника военнослужащие подразделений разведки и артиллерии ЦВО представлены к государственным и ведомственным наградам.
Экипаж гаубицы "Мста-Б" рассказал, как уничтожил украинский танк ночью