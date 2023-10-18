https://ria.ru/20231018/tank-1903496636.html

Бойцы ЦВО уничтожили кочующий украинский танк

Бойцы ЦВО уничтожили кочующий украинский танк - РИА Новости, 18.10.2023

Бойцы ЦВО уничтожили кочующий украинский танк

Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили кочующий украинский танк, работавший на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T05:08

2023-10-18T05:08

2023-10-18T05:08

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

центральный военный округ

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ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили кочующий украинский танк, работавший на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "В ходе проведения разведывательно-поисковых действий на линии боевого соприкосновения передовая разведгруппа Центрального военного округа вела воздушную разведку района действия кочующего танка украинских националистов с целью его уничтожения", - сообщили в оборонном ведомстве. По данным МО РФ, при помощи беспилотника разведчики ЦВО обнаружили украинский танк, выезжающий с закрытой огневой позиции, и навели на гаубицу "Мста-Б". "Пристрелочным снарядом артиллеристы ЦВО остановили украинский танк. Затем, действуя группой орудий, артиллеристы ЦВО поразили боевую машину, что спровоцировало подрыв боекомплекта. Уничтожение танка, его экипажа и детонация боекомплекта были зафиксированы разведывательным беспилотником", - рассказали в ведомстве. Сообщается, что за проявленную отвагу и слаженные действия в ходе уничтожения танка противника военнослужащие подразделений разведки и артиллерии ЦВО представлены к государственным и ведомственным наградам.

https://ria.ru/20230919/svo-1897137546.html

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россия, донбасс, центральный военный округ