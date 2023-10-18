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Бойцы ЦВО уничтожили кочующий украинский танк - РИА Новости, 18.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/tank-1903496636.html
Бойцы ЦВО уничтожили кочующий украинский танк
Бойцы ЦВО уничтожили кочующий украинский танк - РИА Новости, 18.10.2023
Бойцы ЦВО уничтожили кочующий украинский танк
Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили кочующий украинский танк, работавший на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T05:08
2023-10-18T05:08
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
центральный военный округ
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ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили кочующий украинский танк, работавший на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "В ходе проведения разведывательно-поисковых действий на линии боевого соприкосновения передовая разведгруппа Центрального военного округа вела воздушную разведку района действия кочующего танка украинских националистов с целью его уничтожения", - сообщили в оборонном ведомстве. По данным МО РФ, при помощи беспилотника разведчики ЦВО обнаружили украинский танк, выезжающий с закрытой огневой позиции, и навели на гаубицу "Мста-Б". "Пристрелочным снарядом артиллеристы ЦВО остановили украинский танк. Затем, действуя группой орудий, артиллеристы ЦВО поразили боевую машину, что спровоцировало подрыв боекомплекта. Уничтожение танка, его экипажа и детонация боекомплекта были зафиксированы разведывательным беспилотником", - рассказали в ведомстве. Сообщается, что за проявленную отвагу и слаженные действия в ходе уничтожения танка противника военнослужащие подразделений разведки и артиллерии ЦВО представлены к государственным и ведомственным наградам.
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россия, донбасс, центральный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Центральный военный округ
Бойцы ЦВО уничтожили кочующий украинский танк

Бойцы ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении кочующий танк ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета гаубицы "Мста-Б" на боевой позиции в южном секторе спецоперации
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Мста-Б на боевой позиции в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы "Мста-Б" на боевой позиции в южном секторе спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили кочующий украинский танк, работавший на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
«
"В ходе проведения разведывательно-поисковых действий на линии боевого соприкосновения передовая разведгруппа Центрального военного округа вела воздушную разведку района действия кочующего танка украинских националистов с целью его уничтожения", - сообщили в оборонном ведомстве.
По данным МО РФ, при помощи беспилотника разведчики ЦВО обнаружили украинский танк, выезжающий с закрытой огневой позиции, и навели на гаубицу "Мста-Б".
"Пристрелочным снарядом артиллеристы ЦВО остановили украинский танк. Затем, действуя группой орудий, артиллеристы ЦВО поразили боевую машину, что спровоцировало подрыв боекомплекта. Уничтожение танка, его экипажа и детонация боекомплекта были зафиксированы разведывательным беспилотником", - рассказали в ведомстве.
Сообщается, что за проявленную отвагу и слаженные действия в ходе уничтожения танка противника военнослужащие подразделений разведки и артиллерии ЦВО представлены к государственным и ведомственным наградам.
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Мста-Б на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Экипаж гаубицы "Мста-Б" рассказал, как уничтожил украинский танк ночью
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассЦентральный военный округ
 
 
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