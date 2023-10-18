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Премьер Таиланда рассказал, как Путин ответил ему на тайском языке - РИА Новости, 18.10.2023
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10:10 18.10.2023 (обновлено: 12:18 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/tailand-1903529938.html
Премьер Таиланда рассказал, как Путин ответил ему на тайском языке
Премьер Таиланда рассказал, как Путин ответил ему на тайском языке - РИА Новости, 18.10.2023
Премьер Таиланда рассказал, как Путин ответил ему на тайском языке
Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин рассказал, что президент России Владимир Путин во время двусторонней встречи сказал ему "спасибо" по-тайски в ответ на... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T10:10
2023-10-18T12:18
таиланд
россия
сеттха тхависин
владимир путин
форум "один пояс - один путь"
в мире
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БАНГКОК, 18 окт — РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин рассказал, что президент России Владимир Путин во время двусторонней встречи сказал ему "спасибо" по-тайски в ответ на приглашение посетить королевство в 2024 году. Утренний брифинг политика транслировал из Пекина сайт департамента общественных связей администрации премьер-министра страны.&quot;Я пригласил господина президента посетить Таиланд в следующем году, и он ответил мне кивком головы и фразой по-тайски: &quot;Кхоп кхун кхап&quot; (&quot;Спасибо&quot;. — Прим. ред.). Тот факт, что господин президент может говорить по-тайски, свидетельствует о близком знакомстве и хороших отношениях с нашими предыдущими лидерами и о многом другом хорошем (в отношениях двух стран. — Прим. ред.)&quot;, — сказал он.По словам таиландского премьера, во время встречи Путин подчеркнул, что дружеские отношения между Москвой и Бангкоком длятся уже более 125 лет. Кроме того, российский президент отметил, что между двумя странами поддерживаются и развиваются торговые отношения, культурные связи и сотрудничество во многих других областях.Путин также указал, что в этом году Таиланд посетили более миллиона российских туристов. Тхависин рассказал, что глава государства выразил радость по поводу решения Бангкока о временном увеличении срока безвизового пребывания россиян в королевстве с 30 до 90 дней."Мы очень хорошо поговорили", — подытожил Тхависин. Новостной портал Nation, корреспондент которого сопровождает таиландского премьера в поездке, сообщил, что политики на двусторонней встрече обсудили продолжающийся обмен информацией и опытом между Советами безопасности двух стран, увеличение объемов двусторонней торговли, возможности расширения российских инвестиций в экономику Таиланда, а также дальнейшее развитие культурных связей и туризма. Портал также сообщил, что президент Путин принял приглашение премьера Таиланда Тхависина посетить страну в следующем году. По информации издания, стороны согласуют взаимно удобные даты будущего визита. Накануне Путин на встрече с премьером Таиланда на полях форума "Один пояс, один путь" в Китае заявил, что взаимное уважение, дружба и учет интересов друг друга всегда были в основе отношений России и Таиланда, связи между двумя странами развиваются многопланово, но товарооборот в 2022 году немного снизился.
https://ria.ru/20231017/tailand-1903344647.html
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таиланд, россия, сеттха тхависин, владимир путин, форум "один пояс - один путь", в мире
Таиланд, Россия, Сеттха Тхависин, Владимир Путин, Форум "Один пояс - один путь", В мире
Премьер Таиланда рассказал, как Путин ответил ему на тайском языке

Тхависин: Путин в ответ на приглашение в Таиланд сказал "спасибо" по-тайски

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин во время встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин во время встречи в Пекине
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БАНГКОК, 18 окт — РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин рассказал, что президент России Владимир Путин во время двусторонней встречи сказал ему "спасибо" по-тайски в ответ на приглашение посетить королевство в 2024 году. Утренний брифинг политика транслировал из Пекина сайт департамента общественных связей администрации премьер-министра страны.
«

"Я пригласил господина президента посетить Таиланд в следующем году, и он ответил мне кивком головы и фразой по-тайски: "Кхоп кхун кхап" ("Спасибо". — Прим. ред.). Тот факт, что господин президент может говорить по-тайски, свидетельствует о близком знакомстве и хороших отношениях с нашими предыдущими лидерами и о многом другом хорошем (в отношениях двух стран. — Прим. ред.)", — сказал он.

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин во время встречи в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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По словам таиландского премьера, во время встречи Путин подчеркнул, что дружеские отношения между Москвой и Бангкоком длятся уже более 125 лет. Кроме того, российский президент отметил, что между двумя странами поддерживаются и развиваются торговые отношения, культурные связи и сотрудничество во многих других областях.
Путин также указал, что в этом году Таиланд посетили более миллиона российских туристов. Тхависин рассказал, что глава государства выразил радость по поводу решения Бангкока о временном увеличении срока безвизового пребывания россиян в королевстве с 30 до 90 дней.
«
"Мы очень хорошо поговорили", — подытожил Тхависин.
Новостной портал Nation, корреспондент которого сопровождает таиландского премьера в поездке, сообщил, что политики на двусторонней встрече обсудили продолжающийся обмен информацией и опытом между Советами безопасности двух стран, увеличение объемов двусторонней торговли, возможности расширения российских инвестиций в экономику Таиланда, а также дальнейшее развитие культурных связей и туризма.
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Портал также сообщил, что президент Путин принял приглашение премьера Таиланда Тхависина посетить страну в следующем году. По информации издания, стороны согласуют взаимно удобные даты будущего визита.
Накануне Путин на встрече с премьером Таиланда на полях форума "Один пояс, один путь" в Китае заявил, что взаимное уважение, дружба и учет интересов друг друга всегда были в основе отношений России и Таиланда, связи между двумя странами развиваются многопланово, но товарооборот в 2022 году немного снизился.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии встречи председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций — участников III международного форума Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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