https://ria.ru/20231018/tailand-1903529938.html

Премьер Таиланда рассказал, как Путин ответил ему на тайском языке

Премьер Таиланда рассказал, как Путин ответил ему на тайском языке - РИА Новости, 18.10.2023

Премьер Таиланда рассказал, как Путин ответил ему на тайском языке

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин рассказал, что президент России Владимир Путин во время двусторонней встречи сказал ему "спасибо" по-тайски в ответ на... РИА Новости, 18.10.2023

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2023-10-18T12:18

таиланд

россия

сеттха тхависин

владимир путин

форум "один пояс - один путь"

в мире

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БАНГКОК, 18 окт — РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин рассказал, что президент России Владимир Путин во время двусторонней встречи сказал ему "спасибо" по-тайски в ответ на приглашение посетить королевство в 2024 году. Утренний брифинг политика транслировал из Пекина сайт департамента общественных связей администрации премьер-министра страны."Я пригласил господина президента посетить Таиланд в следующем году, и он ответил мне кивком головы и фразой по-тайски: "Кхоп кхун кхап" ("Спасибо". — Прим. ред.). Тот факт, что господин президент может говорить по-тайски, свидетельствует о близком знакомстве и хороших отношениях с нашими предыдущими лидерами и о многом другом хорошем (в отношениях двух стран. — Прим. ред.)", — сказал он.По словам таиландского премьера, во время встречи Путин подчеркнул, что дружеские отношения между Москвой и Бангкоком длятся уже более 125 лет. Кроме того, российский президент отметил, что между двумя странами поддерживаются и развиваются торговые отношения, культурные связи и сотрудничество во многих других областях.Путин также указал, что в этом году Таиланд посетили более миллиона российских туристов. Тхависин рассказал, что глава государства выразил радость по поводу решения Бангкока о временном увеличении срока безвизового пребывания россиян в королевстве с 30 до 90 дней."Мы очень хорошо поговорили", — подытожил Тхависин. Новостной портал Nation, корреспондент которого сопровождает таиландского премьера в поездке, сообщил, что политики на двусторонней встрече обсудили продолжающийся обмен информацией и опытом между Советами безопасности двух стран, увеличение объемов двусторонней торговли, возможности расширения российских инвестиций в экономику Таиланда, а также дальнейшее развитие культурных связей и туризма. Портал также сообщил, что президент Путин принял приглашение премьера Таиланда Тхависина посетить страну в следующем году. По информации издания, стороны согласуют взаимно удобные даты будущего визита. Накануне Путин на встрече с премьером Таиланда на полях форума "Один пояс, один путь" в Китае заявил, что взаимное уважение, дружба и учет интересов друг друга всегда были в основе отношений России и Таиланда, связи между двумя странами развиваются многопланово, но товарооборот в 2022 году немного снизился.

https://ria.ru/20231017/tailand-1903344647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

таиланд, россия, сеттха тхависин, владимир путин, форум "один пояс - один путь", в мире