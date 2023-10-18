https://ria.ru/20231018/sumy-1903722429.html

СМИ сообщили о попадании в объект инфраструктуры в Сумах, где был взрыв

СМИ сообщили о попадании в объект инфраструктуры в Сумах, где был взрыв - РИА Новости, 19.10.2023

СМИ сообщили о попадании в объект инфраструктуры в Сумах, где был взрыв

Попадание в объект инфраструктуры произошло в Сумах на Украине, где ранее прогремел взрыв, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на Сумскую... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-18T23:59

2023-10-18T23:59

2023-10-19T00:04

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украина

николаевская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Попадание в объект инфраструктуры произошло в Сумах на Украине, где ранее прогремел взрыв, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщил, что взрыв раздался в Сумах на севере Украины. "Сумская ОВА сообщает о попадании... в объект инфраструктуры в Сумах", - говорится в сообщении издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Сумской, Черниговской и Николаевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231018/vzryvy-1903713876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, николаевская область, вооруженные силы рф