https://ria.ru/20231018/sud-1903618548.html

Следствие попросило суд арестовать мать 15 детей по делу о торговле людьми

Следствие попросило суд арестовать мать 15 детей по делу о торговле людьми - РИА Новости, 18.10.2023

Следствие попросило суд арестовать мать 15 детей по делу о торговле людьми

Следствие просит Преображенский суд Москвы арестовать мать 15 детей Юлию Логинову по делу о торговле людьми, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T14:53

2023-10-18T14:53

2023-10-18T14:53

происшествия

ольга ярославская

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Следствие просит Преображенский суд Москвы арестовать мать 15 детей Юлию Логинову по делу о торговле людьми, сообщили РИА Новости в суде. "Следствие просит избрать Логиновой меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 декабря", - сказала собеседница агентства. Прокуратура сообщала, что 47-летняя мать 15 детей, которая пыталась всех запутать, какие из них родные, а какие - нет, и ее 44-летняя подельница обвиняются по пунктам "а", "б", "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми). Задержана была и третья фигурантка: 30-летняя подозреваемая, родившая в апреле 2015 года девочку и в марте 2016 года мальчика, отдала их Логиновой, которая незаконно усыновила и удочерила детей, использовав поддельные документы и зарегистрировав как рожденных суррогатной матерью. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщала РИА Новости, что дети находятся у бабушки в полной безопасности.

https://ria.ru/20231017/deti-1903339744.html

https://ria.ru/20230207/znamenitosti-1850228557.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ольга ярославская