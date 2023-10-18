https://ria.ru/20231018/stremousov-1903605328.html
Сальдо назвал приговор погибшему Стремоусову юридически ничтожным
Сальдо назвал приговор погибшему Стремоусову юридически ничтожным - РИА Новости, 18.10.2023
Сальдо назвал приговор погибшему Стремоусову юридически ничтожным
Глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале назвал юридически ничтожным приговор, вынесенный украинским судом погибшему почти год назад замглавы... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:08
2023-10-18T14:08
2023-10-18T14:08
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале назвал юридически ничтожным приговор, вынесенный украинским судом погибшему почти год назад замглавы администрации региона Кириллу Стремоусову. В среду украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Малиновский районный суд Одессы приговорил Стремоусова к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества по обвинениям в госизмене и коллаборационизме. "В своём безумии киевский режим бросается даже на мёртвых. Марионеточный суд на Украине "вынес приговор" Кириллу Стремоусову, хотя даже по их собственным правилам такие действия в отношении покойных незаконны. Для нас подобное юридически ничтожно", - написал Сальдо. "Память же о Кирилле, пламенном патриоте и настоящем борце, сохранят и будущие поколения херсонцев. В отличие от поставленных Киевом временщиков-оккупантов, которых сначала народ будет вспоминать с ненавистью и презрением, а потом просто забудет", - подчеркнул он. Стремоусов погиб 9 ноября 2022 года в ДТП. Президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно.
https://ria.ru/20221109/stremousov-1830348611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Сальдо назвал приговор погибшему Стремоусову юридически ничтожным
Сальдо: приговор погибшему Стремоусову незаконен даже по украинскому праву