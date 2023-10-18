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Сальдо назвал приговор погибшему Стремоусову юридически ничтожным - РИА Новости, 18.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/stremousov-1903605328.html
Сальдо назвал приговор погибшему Стремоусову юридически ничтожным
Сальдо назвал приговор погибшему Стремоусову юридически ничтожным - РИА Новости, 18.10.2023
Сальдо назвал приговор погибшему Стремоусову юридически ничтожным
Глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале назвал юридически ничтожным приговор, вынесенный украинским судом погибшему почти год назад замглавы... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:08
2023-10-18T14:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
россия
одесса
кирилл стремоусов
владимир сальдо
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале назвал юридически ничтожным приговор, вынесенный украинским судом погибшему почти год назад замглавы администрации региона Кириллу Стремоусову. В среду украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Малиновский районный суд Одессы приговорил Стремоусова к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества по обвинениям в госизмене и коллаборационизме. "В своём безумии киевский режим бросается даже на мёртвых. Марионеточный суд на Украине "вынес приговор" Кириллу Стремоусову, хотя даже по их собственным правилам такие действия в отношении покойных незаконны. Для нас подобное юридически ничтожно", - написал Сальдо. "Память же о Кирилле, пламенном патриоте и настоящем борце, сохранят и будущие поколения херсонцев. В отличие от поставленных Киевом временщиков-оккупантов, которых сначала народ будет вспоминать с ненавистью и презрением, а потом просто забудет", - подчеркнул он. Стремоусов погиб 9 ноября 2022 года в ДТП. Президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область , Россия, Одесса, Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо назвал приговор погибшему Стремоусову юридически ничтожным

Сальдо: приговор погибшему Стремоусову незаконен даже по украинскому праву

© Фото : Кирилл Стремоусов / TelegramЗаместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : Кирилл Стремоусов / Telegram
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале назвал юридически ничтожным приговор, вынесенный украинским судом погибшему почти год назад замглавы администрации региона Кириллу Стремоусову.
В среду украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Малиновский районный суд Одессы приговорил Стремоусова к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества по обвинениям в госизмене и коллаборационизме.
"В своём безумии киевский режим бросается даже на мёртвых. Марионеточный суд на Украине "вынес приговор" Кириллу Стремоусову, хотя даже по их собственным правилам такие действия в отношении покойных незаконны. Для нас подобное юридически ничтожно", - написал Сальдо. "Память же о Кирилле, пламенном патриоте и настоящем борце, сохранят и будущие поколения херсонцев. В отличие от поставленных Киевом временщиков-оккупантов, которых сначала народ будет вспоминать с ненавистью и презрением, а потом просто забудет", - подчеркнул он.
Стремоусов погиб 9 ноября 2022 года в ДТП. Президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно.
Кадры с места ДТП, в котором погиб Кирилл Стремоусов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Стали известны подробности ДТП, в котором погиб Стремоусов
9 ноября 2022, 19:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсонская областьРоссияОдессаКирилл СтремоусовВладимир СальдоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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