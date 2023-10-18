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Одесский суд вынес пожизненный приговор погибшему год назад Стремоусову - РИА Новости, 18.10.2023
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11:45 18.10.2023 (обновлено: 12:22 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/stremousov-1903552006.html
Одесский суд вынес пожизненный приговор погибшему год назад Стремоусову
Одесский суд вынес пожизненный приговор погибшему год назад Стремоусову - РИА Новости, 18.10.2023
Одесский суд вынес пожизненный приговор погибшему год назад Стремоусову
Малиновский районный суд Одессы приговорил к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества замглавы администрации Херсонской области Кирилла... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T11:45
2023-10-18T12:22
херсонская область
ситуация в днр и лнр
специальная военная операция на украине
россия
кирилл стремоусов
в мире
украина
одесса
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Малиновский районный суд Одессы приговорил к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, который погиб почти год назад, сообщило украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале."Суд признал его виновным и приговорил к девяти годам за коллаборационизм, 13 годам с конфискацией имущества за госизмену и к пожизненному заключению за госизмену в условиях войны", — уточнили в материале.Приговор вынесли, так как украинские власти не могут подтвердить факт смерти чиновника. Стремоусов погиб 9 ноября 2022 года в ДТП. Церемония отпевания Стремоусова прошла в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе, затем его похоронили на территории центрального городского кладбища. Президент Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно.Херсонская область стала частью России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Сейчас время под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, занимают ВСУ.
https://ria.ru/20230411/rozysk-1864626003.html
https://ria.ru/20221109/stremousov-1830348611.html
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Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР, Специальная военная операция на Украине, Россия, Кирилл Стремоусов, В мире, Украина, Одесса
Одесский суд вынес пожизненный приговор погибшему год назад Стремоусову

Одесский суд приговорил пожизненно погибшего в ноябре прошлого года Стремоусова

© Фото : пресс-служба администрации Херсонской областиЗаместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : пресс-служба администрации Херсонской области
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Малиновский районный суд Одессы приговорил к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, который погиб почти год назад, сообщило украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
«
"Суд признал его виновным и приговорил к девяти годам за коллаборационизм, 13 годам с конфискацией имущества за госизмену и к пожизненному заключению за госизмену в условиях войны", — уточнили в материале.
Приговор вынесли, так как украинские власти не могут подтвердить факт смерти чиновника.
Стремоусов погиб 9 ноября 2022 года в ДТП. Церемония отпевания Стремоусова прошла в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе, затем его похоронили на территории центрального городского кладбища.
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Херсонская область стала частью России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Сейчас время под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, занимают ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНРРоссияКирилл СтремоусовВ миреУкраинаОдесса
 
 
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