https://ria.ru/20231018/stremousov-1903552006.html

Одесский суд вынес пожизненный приговор погибшему год назад Стремоусову

Одесский суд вынес пожизненный приговор погибшему год назад Стремоусову - РИА Новости, 18.10.2023

Одесский суд вынес пожизненный приговор погибшему год назад Стремоусову

Малиновский районный суд Одессы приговорил к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества замглавы администрации Херсонской области Кирилла... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T11:45

2023-10-18T11:45

2023-10-18T12:22

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Малиновский районный суд Одессы приговорил к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, который погиб почти год назад, сообщило украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале."Суд признал его виновным и приговорил к девяти годам за коллаборационизм, 13 годам с конфискацией имущества за госизмену и к пожизненному заключению за госизмену в условиях войны", — уточнили в материале.Приговор вынесли, так как украинские власти не могут подтвердить факт смерти чиновника. Стремоусов погиб 9 ноября 2022 года в ДТП. Церемония отпевания Стремоусова прошла в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе, затем его похоронили на территории центрального городского кладбища. Президент Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно.Херсонская область стала частью России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Сейчас время под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, занимают ВСУ.

https://ria.ru/20230411/rozysk-1864626003.html

https://ria.ru/20221109/stremousov-1830348611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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