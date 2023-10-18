Одесский суд вынес пожизненный приговор погибшему год назад Стремоусову
Одесский суд приговорил пожизненно погибшего в ноябре прошлого года Стремоусова
© Фото : пресс-служба администрации Херсонской областиЗаместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Малиновский районный суд Одессы приговорил к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, который погиб почти год назад, сообщило украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
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"Суд признал его виновным и приговорил к девяти годам за коллаборационизм, 13 годам с конфискацией имущества за госизмену и к пожизненному заключению за госизмену в условиях войны", — уточнили в материале.
Приговор вынесли, так как украинские власти не могут подтвердить факт смерти чиновника.
Стремоусов погиб 9 ноября 2022 года в ДТП. Церемония отпевания Стремоусова прошла в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе, затем его похоронили на территории центрального городского кладбища.
Президент Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно.
Херсонская область стала частью России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Сейчас время под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, занимают ВСУ.