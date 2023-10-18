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СМИ: банки в России подготовились к повышению ключевой ставки в октябре - РИА Новости, 18.10.2023
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10:21 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/stavka-1903531503.html
СМИ: банки в России подготовились к повышению ключевой ставки в октябре
СМИ: банки в России подготовились к повышению ключевой ставки в октябре - РИА Новости, 18.10.2023
СМИ: банки в России подготовились к повышению ключевой ставки в октябре
Российские банки ожидают повышение ключевой ставки в октябре, сообщает РБК со ссылкой на экспертов и статистику Центрального банка. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T10:21
2023-10-18T10:21
экономика
центральный банк рф (цб рф)
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Российские банки ожидают повышение ключевой ставки в октябре, сообщает РБК со ссылкой на экспертов и статистику Центрального банка."В середине октября российские банки резко нарастили заимствования у ЦБ. &lt;…&gt; Рост долга сектора перед регулятором — признак того, что банки ожидают серьезного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 27 октября", — рассказал изданию управляющий директор "Газпромбанк Private Banking" Егор Сусин.Согласно данным Центробанка, в октябре банки заняли у ЦБ чуть более семи триллионов рублей. Это, в свою очередь, создало структурный дефицит ликвидности, в котором эксперты видят стратегию игроков по созданию резервов перед ростом ключевой ставки, говорится в материале.В сентябре ЦБ уже повышал ключевую ставку до 13 процентов годовых. Это новый максимальный показатель с весны 2022 года.Объясняя принятое решение, в ЦБ отметили, что в экономике сохраняется высокое инфляционное давление. К этому привело летнее ослабление рубля и превышение внутреннего спроса над возможностями расширения производства.Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
https://ria.ru/20231017/inflyatsiya-1903440080.html
https://ria.ru/20230915/stavka-1896518792.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), рбк (медиагруппа)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), РБК (медиагруппа)
СМИ: банки в России подготовились к повышению ключевой ставки в октябре

РБК: российские банки готовятся к повышению ключевой ставки в октябре

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Российские банки ожидают повышение ключевой ставки в октябре, сообщает РБК со ссылкой на экспертов и статистику Центрального банка.
"В середине октября российские банки резко нарастили заимствования у ЦБ. <…> Рост долга сектора перед регулятором — признак того, что банки ожидают серьезного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 27 октября", — рассказал изданию управляющий директор "Газпромбанк Private Banking" Егор Сусин.
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Аналитики ЦБ допускают инфляцию выше семи процентов в России
Вчера, 18:59
Согласно данным Центробанка, в октябре банки заняли у ЦБ чуть более семи триллионов рублей. Это, в свою очередь, создало структурный дефицит ликвидности, в котором эксперты видят стратегию игроков по созданию резервов перед ростом ключевой ставки, говорится в материале.
В сентябре ЦБ уже повышал ключевую ставку до 13 процентов годовых. Это новый максимальный показатель с весны 2022 года.
Объясняя принятое решение, в ЦБ отметили, что в экономике сохраняется высокое инфляционное давление. К этому привело летнее ослабление рубля и превышение внутреннего спроса над возможностями расширения производства.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
ЦБ повысил ключевую ставку до 13 процентов годовых
15 сентября, 13:31
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РБК (медиагруппа)
 
 
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