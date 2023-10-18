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Байден заявил, что США всегда будут на стороне Израиля - РИА Новости, 18.10.2023
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14:03 18.10.2023 (обновлено: 15:00 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/ssha-1903603228.html
Байден заявил, что США всегда будут на стороне Израиля
Байден заявил, что США всегда будут на стороне Израиля - РИА Новости, 18.10.2023
Байден заявил, что США всегда будут на стороне Израиля
США будут на стороне Израиля "сегодня, завтра и всегда", заявил президент Джо Байден после встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:03
2023-10-18T15:00
в мире
сша
израиль
джо байден
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. США будут на стороне Израиля "сегодня, завтра и всегда", заявил президент Джо Байден после встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху."США на вашей стороне в вопросе защиты свободы, достижения справедливости и поддержки мира. Сегодня, завтра и всегда, мы вам обещаем", — сказал американский президент.Он добавил, что Вашингтон продолжит работать с Израилем и партнерами в регионе, "чтобы не допустить большей трагедии для невинных, мирных людей".Байден прибыл в страну с визитом на фоне эскалации арабо-израильского конфликта. По данным газеты Times of Israel, встреча Байдена с Нетаньяху продлилась более часа.Израильский премьер признал, что от ударов "по законным террористическим целям" в секторе Газа страдает гражданское население. Он добавил, что Израиль продолжит призывать гражданское население "эвакуироваться в безопасные районы".Накануне ракетной атаке подверглась больница "Аль-Ахли" в секторе Газа. Местный Минздрав заявил о гибели 500 человек. Стороны конфликта возложили вину за атаку друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".Власти ряда стран возложили ответственность за атаку на Израиль. С такими заявлениями выступили в Турции, Египте, Иордании, Сирии, Ираке, Венесуэле и на Кубе, а президент Ирана назвал виновными Израиль и США. Также Израиль обвинил глава комиссии Африканского союза.В ряде других стран выступили с осуждением атаки, не выделяя виновных. Так высказались глава дипломатии Евросоюза, президент Франции, а также министерства иностранных дел Нидерландов, Испании и Великобритании. В США не назвали конкретно, на кого возлагают вину за трагедию, однако вскоре после нее в Пентагоне призвали Израиль соблюдать "законы войны", а в Белом доме заявили, что президент Джо Байден намерен "как друг" поставить перед Израилем "несколько трудных вопросов".
https://ria.ru/20231018/khamas-1903591900.html
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в мире, сша, израиль, джо байден, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден заявил, что США всегда будут на стороне Израиля

Байден: США будут на стороне Израиля сегодня, завтра и всегда

© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIПрезидент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве
Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. США будут на стороне Израиля "сегодня, завтра и всегда", заявил президент Джо Байден после встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
"США на вашей стороне в вопросе защиты свободы, достижения справедливости и поддержки мира. Сегодня, завтра и всегда, мы вам обещаем", — сказал американский президент.
Он добавил, что Вашингтон продолжит работать с Израилем и партнерами в регионе, "чтобы не допустить большей трагедии для невинных, мирных людей".
Байден прибыл в страну с визитом на фоне эскалации арабо-израильского конфликта. По данным газеты Times of Israel, встреча Байдена с Нетаньяху продлилась более часа.
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Израильский премьер признал, что от ударов "по законным террористическим целям" в секторе Газа страдает гражданское население. Он добавил, что Израиль продолжит призывать гражданское население "эвакуироваться в безопасные районы".
Накануне ракетной атаке подверглась больница "Аль-Ахли" в секторе Газа. Местный Минздрав заявил о гибели 500 человек. Стороны конфликта возложили вину за атаку друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
Власти ряда стран возложили ответственность за атаку на Израиль. С такими заявлениями выступили в Турции, Египте, Иордании, Сирии, Ираке, Венесуэле и на Кубе, а президент Ирана назвал виновными Израиль и США. Также Израиль обвинил глава комиссии Африканского союза.
В ряде других стран выступили с осуждением атаки, не выделяя виновных. Так высказались глава дипломатии Евросоюза, президент Франции, а также министерства иностранных дел Нидерландов, Испании и Великобритании. В США не назвали конкретно, на кого возлагают вину за трагедию, однако вскоре после нее в Пентагоне призвали Израиль соблюдать "законы войны", а в Белом доме заявили, что президент Джо Байден намерен "как друг" поставить перед Израилем "несколько трудных вопросов".
Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве. 18 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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В миреСШАИзраильДжо БайденБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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