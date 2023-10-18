https://ria.ru/20231018/ssha-1903580987.html

США все больше втягиваются в конфликт на Украине, заявил Путин

США все больше втягиваются в конфликт на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2023

США все больше втягиваются в конфликт на Украине, заявил Путин

Соединенные Штаты имеют отношение к конфликту на Украине, все больше лично в него втягиваются, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:57

2023-10-18T12:57

2023-10-18T13:08

сша

украина

в мире

владимир путин

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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Соединенные Штаты имеют отношение к конфликту на Украине, все больше лично в него втягиваются, заявил президент России Владимир Путин."Соединенные Штаты все больше и больше лично втягиваются в этот конфликт. Они втягиваются, это очевидная вещь. И пускай никто не говорит, что они к этому не имеют отношения. Мы считаем, что имеют", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

https://ria.ru/20231018/katastrofa-1903514519.html

сша

украина

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

сша, украина, в мире, владимир путин