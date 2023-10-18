https://ria.ru/20231018/ssha-1903580987.html
США все больше втягиваются в конфликт на Украине, заявил Путин
США все больше втягиваются в конфликт на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2023
США все больше втягиваются в конфликт на Украине, заявил Путин
Соединенные Штаты имеют отношение к конфликту на Украине, все больше лично в него втягиваются, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:57
2023-10-18T12:57
2023-10-18T13:08
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украина
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владимир путин
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Соединенные Штаты имеют отношение к конфликту на Украине, все больше лично в него втягиваются, заявил президент России Владимир Путин."Соединенные Штаты все больше и больше лично втягиваются в этот конфликт. Они втягиваются, это очевидная вещь. И пускай никто не говорит, что они к этому не имеют отношения. Мы считаем, что имеют", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
https://ria.ru/20231018/katastrofa-1903514519.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, в мире, владимир путин
США, Украина, В мире, Владимир Путин
США все больше втягиваются в конфликт на Украине, заявил Путин
Путин: США все больше лично втягиваются в конфликт на Украине