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США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией, заявил Антонов
США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией, заявил Антонов - РИА Новости, 18.10.2023
США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией, заявил Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов в связи с передачей Украине оперативно-тактических ракет ATACMS заявил, что США ведут линию на полное свертывание... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T02:30
2023-10-18T02:30
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ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов в связи с передачей Украине оперативно-тактических ракет ATACMS заявил, что США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией. "Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений", — сказал он журналистам."Мы неоднократно предостерегали администрацию от опрометчивых шагов. Разъясняли, что накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность. Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией", — добавил посол. Белый дом ранее задним числом признал передачу украинцам ракет ATACMS в модификации с дальностью порядка 165 километров."На расстановку сил в зоне СВО никакие американские "подарки" не повлияют. Все задачи специальной военной операции будут выполнены", — сказал Антонов.
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россия, сша, украина, анатолий антонов, нато, в мире
Россия, США, Украина, Анатолий Антонов, НАТО, В мире
США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией, заявил Антонов
Посол Антонов: США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией
ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов в связи с передачей Украине оперативно-тактических ракет ATACMS заявил, что США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией.
«
"Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений", — сказал он журналистам.
"Мы неоднократно предостерегали администрацию от опрометчивых шагов. Разъясняли, что накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность. Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией", — добавил посол.
Белый дом ранее задним числом признал передачу украинцам ракет ATACMS в модификации с дальностью порядка 165 километров.
"На расстановку сил в зоне СВО никакие американские "подарки" не повлияют. Все задачи специальной военной операции будут выполнены", — сказал Антонов.
Посол Антонов предупредил о последствиях передачи Украине ракет ATACMS