https://ria.ru/20231018/ssha-1903490841.html

США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией, заявил Антонов

США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией, заявил Антонов - РИА Новости, 18.10.2023

США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией, заявил Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов в связи с передачей Украине оперативно-тактических ракет ATACMS заявил, что США ведут линию на полное свертывание... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T02:30

2023-10-18T02:30

2023-10-18T09:39

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ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов в связи с передачей Украине оперативно-тактических ракет ATACMS заявил, что США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией. "Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений", — сказал он журналистам."Мы неоднократно предостерегали администрацию от опрометчивых шагов. Разъясняли, что накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность. Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией", — добавил посол. Белый дом ранее задним числом признал передачу украинцам ракет ATACMS в модификации с дальностью порядка 165 километров."На расстановку сил в зоне СВО никакие американские "подарки" не повлияют. Все задачи специальной военной операции будут выполнены", — сказал Антонов.

https://ria.ru/20231018/atacms-1903490401.html

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россия, сша, украина, анатолий антонов, нато, в мире