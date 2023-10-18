Рейтинг@Mail.ru
США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией, заявил Антонов - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:30 18.10.2023 (обновлено: 09:39 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/ssha-1903490841.html
США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией, заявил Антонов
США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией, заявил Антонов - РИА Новости, 18.10.2023
США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией, заявил Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов в связи с передачей Украине оперативно-тактических ракет ATACMS заявил, что США ведут линию на полное свертывание... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T02:30
2023-10-18T09:39
россия
сша
украина
анатолий антонов
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150991/79/1509917973_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_81c4841ee4d97e8bcf4c4a055be8cfbb.jpg
ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов в связи с передачей Украине оперативно-тактических ракет ATACMS заявил, что США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией. &quot;Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений&quot;, — сказал он журналистам."Мы неоднократно предостерегали администрацию от опрометчивых шагов. Разъясняли, что накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность. Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией", — добавил посол. Белый дом ранее задним числом признал передачу украинцам ракет ATACMS в модификации с дальностью порядка 165 километров."На расстановку сил в зоне СВО никакие американские "подарки" не повлияют. Все задачи специальной военной операции будут выполнены", — сказал Антонов.
https://ria.ru/20231018/atacms-1903490401.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150991/79/1509917973_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_04c3cc19eda21ec24045956e64b3a698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, анатолий антонов, нато, в мире
Россия, США, Украина, Анатолий Антонов, НАТО, В мире
США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией, заявил Антонов

Посол Антонов: США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов в связи с передачей Украине оперативно-тактических ракет ATACMS заявил, что США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией.
«

"Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений", — сказал он журналистам.

"Мы неоднократно предостерегали администрацию от опрометчивых шагов. Разъясняли, что накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность. Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией", — добавил посол.
Белый дом ранее задним числом признал передачу украинцам ракет ATACMS в модификации с дальностью порядка 165 километров.
"На расстановку сил в зоне СВО никакие американские "подарки" не повлияют. Все задачи специальной военной операции будут выполнены", — сказал Антонов.
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Посол Антонов предупредил о последствиях передачи Украине ракет ATACMS
02:09
 
РоссияСШАУкраинаАнатолий АнтоновНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала