https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903648927.html

Лавров поблагодарил КНДР за поддержку спецоперации на Украине

Лавров поблагодарил КНДР за поддержку спецоперации на Украине - РИА Новости, 18.10.2023

Лавров поблагодарил КНДР за поддержку спецоперации на Украине

Москва ценит поддержку со стороны властей КНДР в отношении действий в связи с проведением СВО, а также на фоне признания Пхеньяном вхождения новых регионов в... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T16:47

2023-10-18T16:47

2023-10-18T16:47

специальная военная операция на украине

россия

сергей лавров

в мире

кндр (северная корея)

ситуация в днр и лнр

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ПХЕНЬЯН, 18 окт - РИА Новости. Москва ценит поддержку со стороны властей КНДР в отношении действий в связи с проведением СВО, а также на фоне признания Пхеньяном вхождения новых регионов в состав России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе поездки в КНДР. "Мы высоко ценим вашу принципиальную однозначную поддержку действий России в связи со специальной военной операцией на Украине, поддержку в том, что касается вашего признания вхождения Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ", - отметил Лавров в ходе официального приема от имени правительства КНДР. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.

https://ria.ru/20230915/kndr-1896495251.html

россия

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

россия, сергей лавров, в мире, кндр (северная корея), ситуация в днр и лнр