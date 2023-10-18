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Лавров поблагодарил КНДР за поддержку спецоперации на Украине - РИА Новости, 18.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:47 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903648927.html
Лавров поблагодарил КНДР за поддержку спецоперации на Украине
Лавров поблагодарил КНДР за поддержку спецоперации на Украине - РИА Новости, 18.10.2023
Лавров поблагодарил КНДР за поддержку спецоперации на Украине
Москва ценит поддержку со стороны властей КНДР в отношении действий в связи с проведением СВО, а также на фоне признания Пхеньяном вхождения новых регионов в... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T16:47
2023-10-18T16:47
специальная военная операция на украине
россия
сергей лавров
в мире
кндр (северная корея)
ситуация в днр и лнр
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ПХЕНЬЯН, 18 окт - РИА Новости. Москва ценит поддержку со стороны властей КНДР в отношении действий в связи с проведением СВО, а также на фоне признания Пхеньяном вхождения новых регионов в состав России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе поездки в КНДР. "Мы высоко ценим вашу принципиальную однозначную поддержку действий России в связи со специальной военной операцией на Украине, поддержку в том, что касается вашего признания вхождения Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ", - отметил Лавров в ходе официального приема от имени правительства КНДР. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
https://ria.ru/20230915/kndr-1896495251.html
россия
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россия, сергей лавров, в мире, кндр (северная корея), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лавров, В мире, КНДР (Северная Корея), Ситуация в ДНР и ЛНР
Лавров поблагодарил КНДР за поддержку спецоперации на Украине

Лавров: Россия ценит поддержку КНДР спецоперации на Украине и новых регионов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ПХЕНЬЯН, 18 окт - РИА Новости. Москва ценит поддержку со стороны властей КНДР в отношении действий в связи с проведением СВО, а также на фоне признания Пхеньяном вхождения новых регионов в состав России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе поездки в КНДР.
"Мы высоко ценим вашу принципиальную однозначную поддержку действий России в связи со специальной военной операцией на Украине, поддержку в том, что касается вашего признания вхождения Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ", - отметил Лавров в ходе официального приема от имени правительства КНДР.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Путин опроверг сообщения о вербовке добровольцев из КНДР для спецоперации
15 сентября, 12:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ЛавровВ миреКНДР (Северная Корея)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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