https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903627097.html
Российские военные отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 18.10.2023
Российские военные отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Группировка ВС РФ "Восток" отбила атаку на южнодонецком направлении, ВСУ за сутки потеряли до 170 военных и 3 единицы техники ВСУ, сообщило в среду в Минобороны РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:26
2023-10-18T15:26
2023-10-18T15:49
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" отбила атаку на южнодонецком направлении, ВСУ за сутки потеряли до 170 военных и 3 единицы техники ВСУ, сообщило в среду в Минобороны России в телеграм-канале ведомства."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" грамотными действиями во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Червоная Запорожской области", - сообщили в ведомстве.Кроме того, штурмовая и армейская авиация поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 107-й и 128-й бригад теробороны в районах Новомихайловка, Павловка и Старомайорское в ДНР."Потери противника составили до 170-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также противотанковое орудие "Рапира"", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российские военные отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: на Южнодонецком направлении отражена атака, ВСУ потеряли 170 солдат