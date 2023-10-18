https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903627097.html

Российские военные отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 18.10.2023

Российские военные отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Группировка ВС РФ "Восток" отбила атаку на южнодонецком направлении, ВСУ за сутки потеряли до 170 военных и 3 единицы техники ВСУ, сообщило в среду в Минобороны РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:26

2023-10-18T15:26

2023-10-18T15:49

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

старомайорское

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" отбила атаку на южнодонецком направлении, ВСУ за сутки потеряли до 170 военных и 3 единицы техники ВСУ, сообщило в среду в Минобороны России в телеграм-канале ведомства."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" грамотными действиями во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Червоная Запорожской области", - сообщили в ведомстве.Кроме того, штурмовая и армейская авиация поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 107-й и 128-й бригад теробороны в районах Новомихайловка, Павловка и Старомайорское в ДНР."Потери противника составили до 170-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также противотанковое орудие "Рапира"", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, старомайорское, донецкая народная республика