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Российские военные отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 18.10.2023
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15:26 18.10.2023 (обновлено: 15:49 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903627097.html
Российские военные отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 18.10.2023
Российские военные отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Группировка ВС РФ "Восток" отбила атаку на южнодонецком направлении, ВСУ за сутки потеряли до 170 военных и 3 единицы техники ВСУ, сообщило в среду в Минобороны РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:26
2023-10-18T15:49
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
старомайорское
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" отбила атаку на южнодонецком направлении, ВСУ за сутки потеряли до 170 военных и 3 единицы техники ВСУ, сообщило в среду в Минобороны России в телеграм-канале ведомства."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" грамотными действиями во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Червоная Запорожской области", - сообщили в ведомстве.Кроме того, штурмовая и армейская авиация поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 107-й и 128-й бригад теробороны в районах Новомихайловка, Павловка и Старомайорское в ДНР."Потери противника составили до 170-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также противотанковое орудие "Рапира"", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, старомайорское, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Старомайорское, Донецкая Народная Республика
Российские военные отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: на Южнодонецком направлении отражена атака, ВСУ потеряли 170 солдат

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" отбила атаку на южнодонецком направлении, ВСУ за сутки потеряли до 170 военных и 3 единицы техники ВСУ, сообщило в среду в Минобороны России в телеграм-канале ведомства.
«
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" грамотными действиями во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Червоная Запорожской области", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, штурмовая и армейская авиация поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 107-й и 128-й бригад теробороны в районах Новомихайловка, Павловка и Старомайорское в ДНР.
«
"Потери противника составили до 170-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также противотанковое орудие "Рапира"", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреСтаромайорскоеДонецкая Народная Республика
 
 
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