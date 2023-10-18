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Семьи архангельских участников СВО смогут бесплатно получить землю - РИА Новости, 18.10.2023
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Архангельская область
Архангельская область
 
10:43 18.10.2023 (обновлено: 10:58 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903535546.html
Семьи архангельских участников СВО смогут бесплатно получить землю
Семьи архангельских участников СВО смогут бесплатно получить землю - РИА Новости, 18.10.2023
Семьи архангельских участников СВО смогут бесплатно получить землю
Депутаты законодательного собрания Архангельской области в первом чтении приняли законопроект, согласно которому участники СВО и члены семей погибших бойцов... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T10:43
2023-10-18T10:58
россия
семен ария
александр цыбульский
владимир путин
архангельская область
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АРХАНГЕЛЬСК, 18 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Архангельской области в первом чтении приняли законопроект, согласно которому участники СВО и члены семей погибших бойцов региона смогут получить бесплатные земельные участки, сообщила пресс-служба собрания депутатов области. По новому законопроекту, право на однократное бесплатное предоставление земельных участков получают военнослужащие, члены добровольческих формирований, а также сотрудники войск национальной гвардии, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами Российской Федерации за заслуги в специальной военной операции и являющиеся ветеранами боевых действий. "Земельные участки смогут получить и члены семей погибших (умерших) участников специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект внесен губернатором Александром Цыбульским и разработан во исполнение распоряжения президента России Владимира Путина. Как пояснили в заксобрании региона, на территории можно будет построить дом, разбить сад или огород, а также обустроить личное подсобное хозяйство или установить гараж. Площадь предоставляемых земельных участков – от 6 до 15 соток. При этом земля должна предоставляться в границах муниципального образования, где проживал ветеран боевых действий на день завершения участия в СВО. При отсутствии подходящих земельных участков они должны предоставляться в соседних муниципалитетах. "Законопроект… предоставит право на получение земли для наших защитников, имеющих государственные награды за заслуги в СВО и являющихся ветеранами боевых действий", – сообщила председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20231017/kurtki-1903447994.html
https://ria.ru/20231017/tatarstan-1903341063.html
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россия, семен ария, александр цыбульский, владимир путин
Россия, Семен Ария, Александр Цыбульский, Владимир Путин, Архангельская область
Семьи архангельских участников СВО смогут бесплатно получить землю

Участников СВО из Архангельска и члены их семей смогут бесплатно получить землю

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Вид на центральную часть города Архангельска. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 18 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Архангельской области в первом чтении приняли законопроект, согласно которому участники СВО и члены семей погибших бойцов региона смогут получить бесплатные земельные участки, сообщила пресс-служба собрания депутатов области.
По новому законопроекту, право на однократное бесплатное предоставление земельных участков получают военнослужащие, члены добровольческих формирований, а также сотрудники войск национальной гвардии, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами Российской Федерации за заслуги в специальной военной операции и являющиеся ветеранами боевых действий.
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"Земельные участки смогут получить и члены семей погибших (умерших) участников специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект внесен губернатором Александром Цыбульским и разработан во исполнение распоряжения президента России Владимира Путина.
Как пояснили в заксобрании региона, на территории можно будет построить дом, разбить сад или огород, а также обустроить личное подсобное хозяйство или установить гараж. Площадь предоставляемых земельных участков – от 6 до 15 соток.
При этом земля должна предоставляться в границах муниципального образования, где проживал ветеран боевых действий на день завершения участия в СВО. При отсутствии подходящих земельных участков они должны предоставляться в соседних муниципалитетах.
"Законопроект… предоставит право на получение земли для наших защитников, имеющих государственные награды за заслуги в СВО и являющихся ветеранами боевых действий", – сообщила председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.
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