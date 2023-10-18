https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903535546.html

Семьи архангельских участников СВО смогут бесплатно получить землю

Семьи архангельских участников СВО смогут бесплатно получить землю - РИА Новости, 18.10.2023

Семьи архангельских участников СВО смогут бесплатно получить землю

Депутаты законодательного собрания Архангельской области в первом чтении приняли законопроект, согласно которому участники СВО и члены семей погибших бойцов... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T10:43

2023-10-18T10:43

2023-10-18T10:58

россия

семен ария

александр цыбульский

владимир путин

архангельская область

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АРХАНГЕЛЬСК, 18 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Архангельской области в первом чтении приняли законопроект, согласно которому участники СВО и члены семей погибших бойцов региона смогут получить бесплатные земельные участки, сообщила пресс-служба собрания депутатов области. По новому законопроекту, право на однократное бесплатное предоставление земельных участков получают военнослужащие, члены добровольческих формирований, а также сотрудники войск национальной гвардии, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами Российской Федерации за заслуги в специальной военной операции и являющиеся ветеранами боевых действий. "Земельные участки смогут получить и члены семей погибших (умерших) участников специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект внесен губернатором Александром Цыбульским и разработан во исполнение распоряжения президента России Владимира Путина. Как пояснили в заксобрании региона, на территории можно будет построить дом, разбить сад или огород, а также обустроить личное подсобное хозяйство или установить гараж. Площадь предоставляемых земельных участков – от 6 до 15 соток. При этом земля должна предоставляться в границах муниципального образования, где проживал ветеран боевых действий на день завершения участия в СВО. При отсутствии подходящих земельных участков они должны предоставляться в соседних муниципалитетах. "Законопроект… предоставит право на получение земли для наших защитников, имеющих государственные награды за заслуги в СВО и являющихся ветеранами боевых действий", – сообщила председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20231017/kurtki-1903447994.html

https://ria.ru/20231017/tatarstan-1903341063.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, семен ария, александр цыбульский, владимир путин