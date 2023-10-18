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СМИ: Германия перебросила спецназ на Кипр из-за ситуации в секторе Газа - РИА Новости, 18.10.2023
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17:12 18.10.2023 (обновлено: 17:29 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/spetsnaz-1903655557.html
СМИ: Германия перебросила спецназ на Кипр из-за ситуации в секторе Газа
СМИ: Германия перебросила спецназ на Кипр из-за ситуации в секторе Газа - РИА Новости, 18.10.2023
СМИ: Германия перебросила спецназ на Кипр из-за ситуации в секторе Газа
Германия перебросила элитные подразделения спецназа на Кипр для возможности проведения операции по освобождению заложников из сектора Газа, сообщило в среду... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:12
2023-10-18T17:29
в мире
германия
кипр
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Германия перебросила элитные подразделения спецназа на Кипр для возможности проведения операции по освобождению заложников из сектора Газа, сообщило в среду издание Bild со ссылкой на источники в силовых кругах."Федеральное правительство готовится ко всем сценариям на Ближнем Востоке. Чтобы иметь возможность в случае чрезвычайной ситуации эвакуировать немецких граждан под военной охраной, был переброшен военный спецназ", - говорится в сообщении Bild.Элитное подразделение вместе со своим вооружением было переброшено на Кипр, кроме того, там были размещены подразделение ВМС Германии, известное как "боевые пловцы", а также полицейский спецназ, специализирующийся на освобождении заложников.При этом, речь может идти не только об освобождении захваченных палестинским движением ХАМАС граждан Германии, но и об эвакуации немцев из сектора Газа и Ливана. "Мы на низком старте и готовы к любым вариантам", - сказали в правительстве Германии.
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в мире, германия, кипр, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Германия, Кипр, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Германия перебросила спецназ на Кипр из-за ситуации в секторе Газа

Bild: ФРГ перебросила спецназ на Кипр для возможности операции в секторе Газа

© AP Photo / Thomas KienzleСотрудники элитного подразделения бундесвера
Сотрудники элитного подразделения бундесвера - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Thomas Kienzle
Сотрудники элитного подразделения бундесвера. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Германия перебросила элитные подразделения спецназа на Кипр для возможности проведения операции по освобождению заложников из сектора Газа, сообщило в среду издание Bild со ссылкой на источники в силовых кругах.
"Федеральное правительство готовится ко всем сценариям на Ближнем Востоке. Чтобы иметь возможность в случае чрезвычайной ситуации эвакуировать немецких граждан под военной охраной, был переброшен военный спецназ", - говорится в сообщении Bild.
Элитное подразделение вместе со своим вооружением было переброшено на Кипр, кроме того, там были размещены подразделение ВМС Германии, известное как "боевые пловцы", а также полицейский спецназ, специализирующийся на освобождении заложников.
При этом, речь может идти не только об освобождении захваченных палестинским движением ХАМАС граждан Германии, но и об эвакуации немцев из сектора Газа и Ливана. "Мы на низком старте и готовы к любым вариантам", - сказали в правительстве Германии.
 
В миреГерманияКипрОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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