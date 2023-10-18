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СМИ: Германия перебросила спецназ на Кипр из-за ситуации в секторе Газа

СМИ: Германия перебросила спецназ на Кипр из-за ситуации в секторе Газа - РИА Новости, 18.10.2023

СМИ: Германия перебросила спецназ на Кипр из-за ситуации в секторе Газа

Германия перебросила элитные подразделения спецназа на Кипр для возможности проведения операции по освобождению заложников из сектора Газа, сообщило в среду... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T17:12

2023-10-18T17:12

2023-10-18T17:29

в мире

германия

кипр

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Германия перебросила элитные подразделения спецназа на Кипр для возможности проведения операции по освобождению заложников из сектора Газа, сообщило в среду издание Bild со ссылкой на источники в силовых кругах."Федеральное правительство готовится ко всем сценариям на Ближнем Востоке. Чтобы иметь возможность в случае чрезвычайной ситуации эвакуировать немецких граждан под военной охраной, был переброшен военный спецназ", - говорится в сообщении Bild.Элитное подразделение вместе со своим вооружением было переброшено на Кипр, кроме того, там были размещены подразделение ВМС Германии, известное как "боевые пловцы", а также полицейский спецназ, специализирующийся на освобождении заложников.При этом, речь может идти не только об освобождении захваченных палестинским движением ХАМАС граждан Германии, но и об эвакуации немцев из сектора Газа и Ливана. "Мы на низком старте и готовы к любым вариантам", - сказали в правительстве Германии.

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в мире, германия, кипр, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году