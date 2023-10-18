В МИД призвали Израиль доказать непричастность к ударам по больнице в Газе
МИД призвал Израиль доказать непричастность к ударам по больнице в Газе снимками
© AP Photo / Abed KhaledТела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе. 17 октября 2023
© AP Photo / Abed Khaled
Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе. 17 октября 2023
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Израиль при участии американских партнеров должен предоставить спутниковые снимки для доказательства непричастности к удару по больнице в Газе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Очевидно мы видим сейчас стремление снять с себя ответственность, если за этой попыткой есть серьезные намерения, не просто слова, а серьезные намерения доказать свою непричастность, свою невиновность, тогда нужно делать не просто комментарии в СМИ и в социальных сетях, а нужно предоставить факты… Пожалуйста, будьте добры, предоставьте спутниковые снимки, и неплохо, если бы это сделали американские партнеры, которые свидетельствовали бы о всей той географии полетов, со всеми подробностями, которые имелись на этот момент. Я думаю, что это будет серьезный и важный шаг для оправдания самих себя", - сказала она.
Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".