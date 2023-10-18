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В МИД призвали Израиль доказать непричастность к ударам по больнице в Газе

В МИД призвали Израиль доказать непричастность к ударам по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023

В МИД призвали Израиль доказать непричастность к ударам по больнице в Газе

Израиль при участии американских партнеров должен предоставить спутниковые снимки для доказательства непричастности к удару по больнице в Газе, заявила... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T09:03

2023-10-18T09:03

2023-10-18T09:56

в мире

палестина

израиль

мария захарова

исламский джихад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Израиль при участии американских партнеров должен предоставить спутниковые снимки для доказательства непричастности к удару по больнице в Газе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. "Очевидно мы видим сейчас стремление снять с себя ответственность, если за этой попыткой есть серьезные намерения, не просто слова, а серьезные намерения доказать свою непричастность, свою невиновность, тогда нужно делать не просто комментарии в СМИ и в социальных сетях, а нужно предоставить факты… Пожалуйста, будьте добры, предоставьте спутниковые снимки, и неплохо, если бы это сделали американские партнеры, которые свидетельствовали бы о всей той географии полетов, со всеми подробностями, которые имелись на этот момент. Я думаю, что это будет серьезный и важный шаг для оправдания самих себя", - сказала она. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, палестина, израиль, мария захарова, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году