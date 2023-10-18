https://ria.ru/20231018/sinagoga-1903593259.html

В Берлине второй раз за день пытались поджечь синагогу

В Берлине второй раз за день пытались поджечь синагогу - РИА Новости, 18.10.2023

В Берлине второй раз за день пытались поджечь синагогу

Вторая за день попытка нападения на синагогу произошла в Берлине, причем на этот раз нападавший был задержан, сообщила в среду полиция города. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T13:32

2023-10-18T13:32

2023-10-18T13:41

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Вторая за день попытка нападения на синагогу произошла в Берлине, причем на этот раз нападавший был задержан, сообщила в среду полиция города.Ранее в среду еврейская община Kahal Adass Jisroel сообщила, что неизвестные бросили два коктейля Молотова в их здание. В результате инцидента никто не пострадал. Инцидент уже осудил канцлер Германии Олаф Шольц."Сегодня утром, около 3:45 (4:45 мск) неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в сторону синагоги на Брунненштрассе в (районе - ред.) Митте и сбежали. Бутылки разбились о тротуар и погасли. Органы государственной безопасности проводят расследование", - написала полиция о первом инциденте."Пока полиция проводила расследование на месте, 30-летний мужчина, ехавший по Брунненштрассе на электросамокате, выбросил его и бросился к синагоге. Его задержали экстренные службы. Он сопротивлялся и выкрикивал дискриминационные антиизраильские лозунги", - говорится в заявлении полиции про второй инцидент.Издание Bild сообщает, что вскоре после задержания нападавший был отпущен.Помимо указанных инцидентов в ночь на среду в Берлине происходили беспорядки после удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа.Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло около трех тысяч человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231016/aktsiya-1903184510.html

https://ria.ru/20231018/gaz-1903486032.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

берлин (город)

германия

израиль

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