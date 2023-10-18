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Бастрыкин призвал не продавать сим-карты без предъявления паспорта - РИА Новости, 18.10.2023
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17:39 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/sim-karty-1903665778.html
Бастрыкин призвал не продавать сим-карты без предъявления паспорта
Бастрыкин призвал не продавать сим-карты без предъявления паспорта - РИА Новости, 18.10.2023
Бастрыкин призвал не продавать сим-карты без предъявления паспорта
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" заявил о необходимости принять дополнительные меры к запрету... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:39
2023-10-18T17:39
технологии
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" заявил о необходимости принять дополнительные меры к запрету продаж сим-карт без предъявления паспорта. &quot;Необходимо принять дополнительные меры к запрету реализации сим-карт операторами сотовой связи в нестационарных торговых объектах без предъявления клиентами паспорта&quot;, - сообщается на сайте газеты со ссылкой на слова Бастрыкина.В России с 1 июня 2021 года вступил в силу запрет на продажу сим-карт вне салонов связи, исключение сделано для передвижных пунктах обслуживания абонентов, которые специально оборудованы для этого и имеют соответствующие договора с операторами. Также, по мнению главы СК, в борьбе с киберпреступностью могло бы помочь принятие подготовленных МВД России поправок, разрешающих "оперативным подразделениям в рамках оперативно-розыскных мероприятий получать доступ к широкому перечню информации, передаваемому через интернет и содержащемуся в технологических системах ее передачи без решения суда".
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технологии, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Технологии, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин призвал не продавать сим-карты без предъявления паспорта

Бастрыкин: необходимо принять допмеры к запрету продаж сим-карт без паспорта

© Fotolia / Andrey PopovСим-карты для мобильного телефона
Сим-карты для мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Fotolia / Andrey Popov
Сим-карты для мобильного телефона . Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" заявил о необходимости принять дополнительные меры к запрету продаж сим-карт без предъявления паспорта.
«

"Необходимо принять дополнительные меры к запрету реализации сим-карт операторами сотовой связи в нестационарных торговых объектах без предъявления клиентами паспорта", - сообщается на сайте газеты со ссылкой на слова Бастрыкина.

В России с 1 июня 2021 года вступил в силу запрет на продажу сим-карт вне салонов связи, исключение сделано для передвижных пунктах обслуживания абонентов, которые специально оборудованы для этого и имеют соответствующие договора с операторами.
Также, по мнению главы СК, в борьбе с киберпреступностью могло бы помочь принятие подготовленных МВД России поправок, разрешающих "оперативным подразделениям в рамках оперативно-розыскных мероприятий получать доступ к широкому перечню информации, передаваемому через интернет и содержащемуся в технологических системах ее передачи без решения суда".
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ТехнологииРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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