https://ria.ru/20231018/sim-karty-1903665778.html
Бастрыкин призвал не продавать сим-карты без предъявления паспорта
Бастрыкин призвал не продавать сим-карты без предъявления паспорта - РИА Новости, 18.10.2023
Бастрыкин призвал не продавать сим-карты без предъявления паспорта
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" заявил о необходимости принять дополнительные меры к запрету... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:39
2023-10-18T17:39
2023-10-18T17:39
технологии
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" заявил о необходимости принять дополнительные меры к запрету продаж сим-карт без предъявления паспорта. "Необходимо принять дополнительные меры к запрету реализации сим-карт операторами сотовой связи в нестационарных торговых объектах без предъявления клиентами паспорта", - сообщается на сайте газеты со ссылкой на слова Бастрыкина.В России с 1 июня 2021 года вступил в силу запрет на продажу сим-карт вне салонов связи, исключение сделано для передвижных пунктах обслуживания абонентов, которые специально оборудованы для этого и имеют соответствующие договора с операторами. Также, по мнению главы СК, в борьбе с киберпреступностью могло бы помочь принятие подготовленных МВД России поправок, разрешающих "оперативным подразделениям в рамках оперативно-розыскных мероприятий получать доступ к широкому перечню информации, передаваемому через интернет и содержащемуся в технологических системах ее передачи без решения суда".
https://ria.ru/20230807/simkarty-1888577884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Технологии, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин призвал не продавать сим-карты без предъявления паспорта
Бастрыкин: необходимо принять допмеры к запрету продаж сим-карт без паспорта