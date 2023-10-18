https://ria.ru/20231018/sim-karty-1903665778.html

Бастрыкин призвал не продавать сим-карты без предъявления паспорта

Бастрыкин призвал не продавать сим-карты без предъявления паспорта - РИА Новости, 18.10.2023

Бастрыкин призвал не продавать сим-карты без предъявления паспорта

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" заявил о необходимости принять дополнительные меры к запрету... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T17:39

2023-10-18T17:39

2023-10-18T17:39

технологии

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" заявил о необходимости принять дополнительные меры к запрету продаж сим-карт без предъявления паспорта. "Необходимо принять дополнительные меры к запрету реализации сим-карт операторами сотовой связи в нестационарных торговых объектах без предъявления клиентами паспорта", - сообщается на сайте газеты со ссылкой на слова Бастрыкина.В России с 1 июня 2021 года вступил в силу запрет на продажу сим-карт вне салонов связи, исключение сделано для передвижных пунктах обслуживания абонентов, которые специально оборудованы для этого и имеют соответствующие договора с операторами. Также, по мнению главы СК, в борьбе с киберпреступностью могло бы помочь принятие подготовленных МВД России поправок, разрешающих "оперативным подразделениям в рамках оперативно-розыскных мероприятий получать доступ к широкому перечню информации, передаваемому через интернет и содержащемуся в технологических системах ее передачи без решения суда".

https://ria.ru/20230807/simkarty-1888577884.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)