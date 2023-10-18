https://ria.ru/20231018/shtraf-1903710126.html

Глуховскому* грозит новый штраф за несоблюдения закона об иноагентах

Глуховскому* грозит новый штраф за несоблюдения закона об иноагентах - РИА Новости, 18.10.2023

Глуховскому* грозит новый штраф за несоблюдения закона об иноагентах

Писателю Дмитрию Глуховскому* грозит новый штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, сообщили РИА Новости в Останкинском... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T21:45

2023-10-18T21:45

2023-10-18T21:45

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Писателю Дмитрию Глуховскому* грозит новый штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, сообщили РИА Новости в Останкинском суде Москвы, куда поступил протокол об административном правонарушении. "Поступил протокол об административном правонарушении в отношении Глуховского Д.А*., дата заседания не назначена", - сказал собеседник агентства.По ч.2 ст.19.34 Глуховскому* вменяют непредоставление отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. Кроме того, ранее Останкинский суд зарегистрировал на Глуховского* ещё один административный протокол из-за отсутствия плашки иностранного агента в публикациях в социальных сетях. Штраф по этой статье также может достигать 50 тысяч. Его рассмотрение еще не состоялось. В июне суд уже штрафовал писателя на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. В реестр СМИ-иноагентов его внесли в октябре 2022 года. Кроме того, в августе этого года Басманный суд Москвы заочно приговорил автора романа "Метро 2033" к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о ВС России. Также писателю запретили администрировать интернет-сайты на срок четыре года. По версии следствия, Глуховский* разместил в своих соцсетях видеоролики, в которых якобы ВС России умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и совершают насильственные действия в отношении несовершеннолетних украинских школьниц.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20231017/markirovka-1903455907.html

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происшествия, москва, дмитрий глуховский, вооруженные силы рф