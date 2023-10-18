Рейтинг@Mail.ru
Минтруд предложил штрафовать за несоблюдение квоты на инвалидов - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/shtraf-1903562099.html
Минтруд предложил штрафовать за несоблюдение квоты на инвалидов
Минтруд предложил штрафовать за несоблюдение квоты на инвалидов - РИА Новости, 18.10.2023
Минтруд предложил штрафовать за несоблюдение квоты на инвалидов
Минтруд предложил штрафовать работодателей, которые не выполняют квоту на людей с инвалидностью, на сумму от пяти до десяти тысяч рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:19
2023-10-18T12:19
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791261138_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_4950698b74ac3c32a5753b47602c760f.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Минтруд предложил штрафовать работодателей, которые не выполняют квоту на людей с инвалидностью, на сумму от пяти до десяти тысяч рублей, сообщила пресс-служба министерства. Соответствующий законопроект опубликован на сайте нормативно-правовых актов. Федеральный закон вступит в силу 1 сентября 2024 года. "Минтруд России предложил установить ответственность работодателей за неисполнение квоты для приема на работу инвалидов… Для усиления выполнения этой нормы работодателями Минтрудом разработаны соответствующие поправки в КОАП. Ответственность для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — административный штраф от пяти до десяти тысяч рублей", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, квота по трудоустройству людей с инвалидностью считается выполненной только после фактического трудоустройства, а не просто по факту создания такого рабочего места в штатном расписании. Размер квоты устанавливает региональное законодательство с учетом ситуации на рынке труда. "Если численность работников более 100 человек – 2-4% от среднесписочной численности работников; если численность работников от 35 до 100 человек – не более 3%. В среднесписочную численность работников не включаются работники, условия труда на рабочих местах, которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам специальной оценки условий труда", - уточняется в сообщении. Работодатель может трудоустроить человека с инвалидностью в любой другой организации в рамках заключенного соглашения, если не имеет возможности принять его на работу на свое предприятие. Работодатель может профинансировать создание рабочих мест в другой организации в рамках выполнения своей квоты, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20231017/invalidy-1903413788.html
https://ria.ru/20230817/vyplaty-1890660277.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791261138_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_2f112e8fb09dbec67dcbd3e8cfbf4170.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Минтруд предложил штрафовать за несоблюдение квоты на инвалидов

Минтруд предложил штрафовать за несоблюдение квоты на инвалидов на 10 000 рублей

© РИА Новости / Константин ЧалабовЖенщина в инвалидной коляске
Женщина в инвалидной коляске - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
Женщина в инвалидной коляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Минтруд предложил штрафовать работодателей, которые не выполняют квоту на людей с инвалидностью, на сумму от пяти до десяти тысяч рублей, сообщила пресс-служба министерства.
Соответствующий законопроект опубликован на сайте нормативно-правовых актов. Федеральный закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.
"Минтруд России предложил установить ответственность работодателей за неисполнение квоты для приема на работу инвалидов… Для усиления выполнения этой нормы работодателями Минтрудом разработаны соответствующие поправки в КОАП. Ответственность для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — административный штраф от пяти до десяти тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, квота по трудоустройству людей с инвалидностью считается выполненной только после фактического трудоустройства, а не просто по факту создания такого рабочего места в штатном расписании. Размер квоты устанавливает региональное законодательство с учетом ситуации на рынке труда.
Хирурги работают в операционной - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Более половины участников СВО, признанных инвалидами, перенесли ампутации
Вчера, 17:38
"Если численность работников более 100 человек – 2-4% от среднесписочной численности работников; если численность работников от 35 до 100 человек – не более 3%. В среднесписочную численность работников не включаются работники, условия труда на рабочих местах, которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам специальной оценки условий труда", - уточняется в сообщении.
Работодатель может трудоустроить человека с инвалидностью в любой другой организации в рамках заключенного соглашения, если не имеет возможности принять его на работу на свое предприятие. Работодатель может профинансировать создание рабочих мест в другой организации в рамках выполнения своей квоты, добавили в министерстве.
Деньги - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Путин поручил сохранить выплату по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет
17 августа, 16:34
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала