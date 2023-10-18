https://ria.ru/20231018/shtraf-1903562099.html

Минтруд предложил штрафовать за несоблюдение квоты на инвалидов

Минтруд предложил штрафовать за несоблюдение квоты на инвалидов - РИА Новости, 18.10.2023

Минтруд предложил штрафовать за несоблюдение квоты на инвалидов

Минтруд предложил штрафовать работодателей, которые не выполняют квоту на людей с инвалидностью, на сумму от пяти до десяти тысяч рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:19

2023-10-18T12:19

2023-10-18T12:19

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791261138_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_4950698b74ac3c32a5753b47602c760f.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Минтруд предложил штрафовать работодателей, которые не выполняют квоту на людей с инвалидностью, на сумму от пяти до десяти тысяч рублей, сообщила пресс-служба министерства. Соответствующий законопроект опубликован на сайте нормативно-правовых актов. Федеральный закон вступит в силу 1 сентября 2024 года. "Минтруд России предложил установить ответственность работодателей за неисполнение квоты для приема на работу инвалидов… Для усиления выполнения этой нормы работодателями Минтрудом разработаны соответствующие поправки в КОАП. Ответственность для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — административный штраф от пяти до десяти тысяч рублей", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, квота по трудоустройству людей с инвалидностью считается выполненной только после фактического трудоустройства, а не просто по факту создания такого рабочего места в штатном расписании. Размер квоты устанавливает региональное законодательство с учетом ситуации на рынке труда. "Если численность работников более 100 человек – 2-4% от среднесписочной численности работников; если численность работников от 35 до 100 человек – не более 3%. В среднесписочную численность работников не включаются работники, условия труда на рабочих местах, которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам специальной оценки условий труда", - уточняется в сообщении. Работодатель может трудоустроить человека с инвалидностью в любой другой организации в рамках заключенного соглашения, если не имеет возможности принять его на работу на свое предприятие. Работодатель может профинансировать создание рабочих мест в другой организации в рамках выполнения своей квоты, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20231017/invalidy-1903413788.html

https://ria.ru/20230817/vyplaty-1890660277.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия