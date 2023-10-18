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В Курской области здание школы повреждено осколками беспилотника - РИА Новости, 18.10.2023
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10:18 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/shkola-1903531235.html
В Курской области здание школы повреждено осколками беспилотника
В Курской области здание школы повреждено осколками беспилотника - РИА Новости, 18.10.2023
В Курской области здание школы повреждено осколками беспилотника
Здание школы в Курской области повреждено упавшими ночью осколками украинского дрона, пострадавших нет, занятия в школе проходят в штатном режиме, сообщил... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T10:18
2023-10-18T10:18
курская область
курск
курский район
роман старовойт
происшествия
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БЕЛГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Здание школы в Курской области повреждено упавшими ночью осколками украинского дрона, пострадавших нет, занятия в школе проходят в штатном режиме, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Ночью на территорию Тимской школы им. Н.В. Черных упали обломки украинского БПЛА. Пострадавших нет. Осколками незначительно посечен фасад, повреждены несколько окон. Поврежденные окна временно заклеены, ремонтные работы начнутся в ближайшее время", - написал губернатор. Он уточнил, что занятия в школе, расположенной в поселке Тим к востоку от Курска, проходят в штатном режиме, в ней обучаются 477 детей. Ранее Старовойт заявил, что около 5 утра в Курском районе силами Минобороны пресечена атака украинских БПЛА: сбито шесть беспилотников самолетного типа, четыре - подавлены средствами РЭБ.
https://ria.ru/20231017/bespilotnik-1903463938.html
курская область
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курская область, курск, курский район, роман старовойт, происшествия
Курская область, Курск, Курский район, Роман Старовойт, Происшествия
В Курской области здание школы повреждено осколками беспилотника

В Курской области здание школы повреждено осколками украинского беспилотника

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Здание школы в Курской области повреждено упавшими ночью осколками украинского дрона, пострадавших нет, занятия в школе проходят в штатном режиме, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"Ночью на территорию Тимской школы им. Н.В. Черных упали обломки украинского БПЛА. Пострадавших нет. Осколками незначительно посечен фасад, повреждены несколько окон. Поврежденные окна временно заклеены, ремонтные работы начнутся в ближайшее время", - написал губернатор.
Он уточнил, что занятия в школе, расположенной в поселке Тим к востоку от Курска, проходят в штатном режиме, в ней обучаются 477 детей.
Ранее Старовойт заявил, что около 5 утра в Курском районе силами Минобороны пресечена атака украинских БПЛА: сбито шесть беспилотников самолетного типа, четыре - подавлены средствами РЭБ.
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Курская областьКурскКурский районРоман СтаровойтПроисшествия
 
 
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