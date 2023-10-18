https://ria.ru/20231018/shkola-1903531235.html

В Курской области здание школы повреждено осколками беспилотника

В Курской области здание школы повреждено осколками беспилотника - РИА Новости, 18.10.2023

В Курской области здание школы повреждено осколками беспилотника

Здание школы в Курской области повреждено упавшими ночью осколками украинского дрона, пострадавших нет, занятия в школе проходят в штатном режиме, сообщил... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T10:18

2023-10-18T10:18

2023-10-18T10:18

курская область

курск

курский район

роман старовойт

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

БЕЛГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Здание школы в Курской области повреждено упавшими ночью осколками украинского дрона, пострадавших нет, занятия в школе проходят в штатном режиме, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Ночью на территорию Тимской школы им. Н.В. Черных упали обломки украинского БПЛА. Пострадавших нет. Осколками незначительно посечен фасад, повреждены несколько окон. Поврежденные окна временно заклеены, ремонтные работы начнутся в ближайшее время", - написал губернатор. Он уточнил, что занятия в школе, расположенной в поселке Тим к востоку от Курска, проходят в штатном режиме, в ней обучаются 477 детей. Ранее Старовойт заявил, что около 5 утра в Курском районе силами Минобороны пресечена атака украинских БПЛА: сбито шесть беспилотников самолетного типа, четыре - подавлены средствами РЭБ.

https://ria.ru/20231017/bespilotnik-1903463938.html

курская область

курск

курский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, курск, курский район, роман старовойт, происшествия