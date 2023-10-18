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"Отчаянный поступок". СМИ раскрыли неожиданный шаг Зеленского

"Отчаянный поступок". СМИ раскрыли неожиданный шаг Зеленского - РИА Новости, 18.10.2023

"Отчаянный поступок". СМИ раскрыли неожиданный шаг Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в отчаянии пытался связать конфликт в своей стране с войной Израиля против ХАМАС, пишет исследователь геополитики и... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:05

2023-10-18T15:05

2023-10-18T15:05

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вооруженные силы украины

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в отчаянии пытался связать конфликт в своей стране с войной Израиля против ХАМАС, пишет исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS."11 октября Зеленский, говоря о том, что конфликт между Израилем и Газой может повлиять на поставки оружия на Украину, заявил: "Конечно, все боятся, и я думаю, что Россия тоже рассчитывает на это, на разделение поддержки". Поэтому уже через несколько дней после своего заявления он попытался встретиться с Нетаньяху, чтобы попытаться связать эти два конфликта как неразделимые, что оказалось откровенной ложью и отчаянной попыткой обеспечить дальнейший интерес Запада и приток его оружия и финансирования на Украину", — говорится в материале.Как указал эксперт, украинский лидер всеми силами пытается добиться поставок оружия для своих войск ради попытки захвата российских земель перед наступлением зимы, но после начала войны ЦАХАЛ и ХАМАС успех этой задачи стал маловероятен, поскольку вооружение Запада, предназначенное для ВСУ, могут начать поставлять в Израиль.Адель считает, что смещение приоритета Запада с Украины серьезно подорвет возможность Киева вести боевые действия против России."Отказ Израиля позволить Зеленскому встретиться с Нетаньяху не только унизителен, но и может означать начало конца интереса Запада к Украине", — резюмировал специалист.Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует "отвлечь" внимание международного сообщества от конфликта на Украине.

https://ria.ru/20231018/reshenie-1903520315.html

https://ria.ru/20231018/panika-1903536470.html

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политика, в мире, украина, израиль, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году