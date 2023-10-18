Рейтинг@Mail.ru
"Отчаянный поступок". СМИ раскрыли неожиданный шаг Зеленского - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/shag-1903621271.html
"Отчаянный поступок". СМИ раскрыли неожиданный шаг Зеленского
"Отчаянный поступок". СМИ раскрыли неожиданный шаг Зеленского - РИА Новости, 18.10.2023
"Отчаянный поступок". СМИ раскрыли неожиданный шаг Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в отчаянии пытался связать конфликт в своей стране с войной Израиля против ХАМАС, пишет исследователь геополитики и... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:05
2023-10-18T15:05
политика
в мире
украина
израиль
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901990492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f2bf10e8daaca690af98f0eed2c6ce8.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в отчаянии пытался связать конфликт в своей стране с войной Израиля против ХАМАС, пишет исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS.&quot;11 октября Зеленский, говоря о том, что конфликт между Израилем и Газой может повлиять на поставки оружия на Украину, заявил: &quot;Конечно, все боятся, и я думаю, что Россия тоже рассчитывает на это, на разделение поддержки&quot;. Поэтому уже через несколько дней после своего заявления он попытался встретиться с Нетаньяху, чтобы попытаться связать эти два конфликта как неразделимые, что оказалось откровенной ложью и отчаянной попыткой обеспечить дальнейший интерес Запада и приток его оружия и финансирования на Украину&quot;, — говорится в материале.Как указал эксперт, украинский лидер всеми силами пытается добиться поставок оружия для своих войск ради попытки захвата российских земель перед наступлением зимы, но после начала войны ЦАХАЛ и ХАМАС успех этой задачи стал маловероятен, поскольку вооружение Запада, предназначенное для ВСУ, могут начать поставлять в Израиль.Адель считает, что смещение приоритета Запада с Украины серьезно подорвет возможность Киева вести боевые действия против России.&quot;Отказ Израиля позволить Зеленскому встретиться с Нетаньяху не только унизителен, но и может означать начало конца интереса Запада к Украине&quot;, — резюмировал специалист.Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует "отвлечь" внимание международного сообщества от конфликта на Украине.
https://ria.ru/20231018/reshenie-1903520315.html
https://ria.ru/20231018/panika-1903536470.html
украина
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901990492_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_4a3ad5d7a8ee0c7621ea104c8f123a89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, в мире, украина, израиль, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Политика, В мире, Украина, Израиль, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Отчаянный поступок". СМИ раскрыли неожиданный шаг Зеленского

InfoBRICS: Зеленский пытался связать конфликт на Украине с войной в Израиле

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в отчаянии пытался связать конфликт в своей стране с войной Израиля против ХАМАС, пишет исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS.
«

"11 октября Зеленский, говоря о том, что конфликт между Израилем и Газой может повлиять на поставки оружия на Украину, заявил: "Конечно, все боятся, и я думаю, что Россия тоже рассчитывает на это, на разделение поддержки". Поэтому уже через несколько дней после своего заявления он попытался встретиться с Нетаньяху, чтобы попытаться связать эти два конфликта как неразделимые, что оказалось откровенной ложью и отчаянной попыткой обеспечить дальнейший интерес Запада и приток его оружия и финансирования на Украину", — говорится в материале.

Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
"Ему решать". В США назвали два оставшихся варианта действий для Зеленского
Вчера, 09:39
Как указал эксперт, украинский лидер всеми силами пытается добиться поставок оружия для своих войск ради попытки захвата российских земель перед наступлением зимы, но после начала войны ЦАХАЛ и ХАМАС успех этой задачи стал маловероятен, поскольку вооружение Запада, предназначенное для ВСУ, могут начать поставлять в Израиль.
Адель считает, что смещение приоритета Запада с Украины серьезно подорвет возможность Киева вести боевые действия против России.
«

"Отказ Израиля позволить Зеленскому встретиться с Нетаньяху не только унизителен, но и может означать начало конца интереса Запада к Украине", — резюмировал специалист.

Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует "отвлечь" внимание международного сообщества от конфликта на Украине.
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
СМИ: Киев пребывает в панике из-за новой угрозы Украине
Вчера, 10:48
 
ПолитикаВ миреУкраинаИзраильРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала