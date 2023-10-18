"Отчаянный поступок". СМИ раскрыли неожиданный шаг Зеленского
InfoBRICS: Зеленский пытался связать конфликт на Украине с войной в Израиле
© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в отчаянии пытался связать конфликт в своей стране с войной Израиля против ХАМАС, пишет исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS.
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"11 октября Зеленский, говоря о том, что конфликт между Израилем и Газой может повлиять на поставки оружия на Украину, заявил: "Конечно, все боятся, и я думаю, что Россия тоже рассчитывает на это, на разделение поддержки". Поэтому уже через несколько дней после своего заявления он попытался встретиться с Нетаньяху, чтобы попытаться связать эти два конфликта как неразделимые, что оказалось откровенной ложью и отчаянной попыткой обеспечить дальнейший интерес Запада и приток его оружия и финансирования на Украину", — говорится в материале.
Как указал эксперт, украинский лидер всеми силами пытается добиться поставок оружия для своих войск ради попытки захвата российских земель перед наступлением зимы, но после начала войны ЦАХАЛ и ХАМАС успех этой задачи стал маловероятен, поскольку вооружение Запада, предназначенное для ВСУ, могут начать поставлять в Израиль.
Адель считает, что смещение приоритета Запада с Украины серьезно подорвет возможность Киева вести боевые действия против России.
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"Отказ Израиля позволить Зеленскому встретиться с Нетаньяху не только унизителен, но и может означать начало конца интереса Запада к Украине", — резюмировал специалист.
Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует "отвлечь" внимание международного сообщества от конфликта на Украине.