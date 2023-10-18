https://ria.ru/20231018/seti-1903616339.html

В центре детского творчества на Алтае плетут маскировочные сети

В центре детского творчества на Алтае плетут маскировочные сети - РИА Новости, 18.10.2023

В центре детского творчества на Алтае плетут маскировочные сети

Маскировочные сети для участников спецоперации плетут в центре детского творчества в Алтайском крае, сообщает пресс-служба минсоцзащиты региона. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T14:45

2023-10-18T14:45

2023-10-18T14:46

надежные люди

алтайский край

белокуриха

солонешенский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841565810_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_2336110ef391af5cbf1d4cf5782feb33.jpg

БАРНАУЛ, 18 окт - РИА Новости. Маскировочные сети для участников спецоперации плетут в центре детского творчества в Алтайском крае, сообщает пресс-служба минсоцзащиты региона. "Специалисты краевых социальных учреждений вместе с земляками собирают гуманитарную помощь нашим бойцам СВО, участвуют в плетении маскировочных сетей. Специалисты управления соцзащиты по городу Белокурихе и Солонешенскому району вновь посетили Центр детского творчества, на базе которого ведется работа по плетению маскировочных сетей. Было подготовлено 9 маскировочных сетей к отправке", - говорится в сообщении. В Каменском районе к кропотливой работе по плетению сетей подключились семьи участников специальной военной операции. Занимаются подготовкой сетей специалисты и получатели услуг Славгородского комплексного центра.

https://ria.ru/20230830/pisma-1893120963.html

алтайский край

белокуриха

солонешенский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

алтайский край, белокуриха, солонешенский район