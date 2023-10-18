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В центре детского творчества на Алтае плетут маскировочные сети - РИА Новости, 18.10.2023
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14:45 18.10.2023 (обновлено: 14:46 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/seti-1903616339.html
В центре детского творчества на Алтае плетут маскировочные сети
В центре детского творчества на Алтае плетут маскировочные сети - РИА Новости, 18.10.2023
В центре детского творчества на Алтае плетут маскировочные сети
Маскировочные сети для участников спецоперации плетут в центре детского творчества в Алтайском крае, сообщает пресс-служба минсоцзащиты региона. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:45
2023-10-18T14:46
надежные люди
алтайский край
белокуриха
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БАРНАУЛ, 18 окт - РИА Новости. Маскировочные сети для участников спецоперации плетут в центре детского творчества в Алтайском крае, сообщает пресс-служба минсоцзащиты региона. "Специалисты краевых социальных учреждений вместе с земляками собирают гуманитарную помощь нашим бойцам СВО, участвуют в плетении маскировочных сетей. Специалисты управления соцзащиты по городу Белокурихе и Солонешенскому району вновь посетили Центр детского творчества, на базе которого ведется работа по плетению маскировочных сетей. Было подготовлено 9 маскировочных сетей к отправке", - говорится в сообщении. В Каменском районе к кропотливой работе по плетению сетей подключились семьи участников специальной военной операции. Занимаются подготовкой сетей специалисты и получатели услуг Славгородского комплексного центра.
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алтайский край
белокуриха
солонешенский район
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алтайский край, белокуриха, солонешенский район
Надежные люди, Алтайский край, Белокуриха, Солонешенский район
В центре детского творчества на Алтае плетут маскировочные сети

В центре детского творчества на Алтае плетут маскировочные сети для бойцов СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения СВО
Российские военные в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 18 окт - РИА Новости. Маскировочные сети для участников спецоперации плетут в центре детского творчества в Алтайском крае, сообщает пресс-служба минсоцзащиты региона.
«
"Специалисты краевых социальных учреждений вместе с земляками собирают гуманитарную помощь нашим бойцам СВО, участвуют в плетении маскировочных сетей. Специалисты управления соцзащиты по городу Белокурихе и Солонешенскому району вновь посетили Центр детского творчества, на базе которого ведется работа по плетению маскировочных сетей. Было подготовлено 9 маскировочных сетей к отправке", - говорится в сообщении.
Воспитанники реабилитационного центра Родник пишут письма участникам СВО - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Дети из реабилитационного центра на Алтае написали письма участникам СВО
30 августа, 12:03
В Каменском районе к кропотливой работе по плетению сетей подключились семьи участников специальной военной операции. Занимаются подготовкой сетей специалисты и получатели услуг Славгородского комплексного центра.
 
Надежные людиАлтайский крайБелокурихаСолонешенский район
 
 
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