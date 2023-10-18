https://ria.ru/20231018/seti-1903616339.html
В центре детского творчества на Алтае плетут маскировочные сети
В центре детского творчества на Алтае плетут маскировочные сети - РИА Новости, 18.10.2023
В центре детского творчества на Алтае плетут маскировочные сети
Маскировочные сети для участников спецоперации плетут в центре детского творчества в Алтайском крае, сообщает пресс-служба минсоцзащиты региона. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:45
2023-10-18T14:45
2023-10-18T14:46
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БАРНАУЛ, 18 окт - РИА Новости. Маскировочные сети для участников спецоперации плетут в центре детского творчества в Алтайском крае, сообщает пресс-служба минсоцзащиты региона. "Специалисты краевых социальных учреждений вместе с земляками собирают гуманитарную помощь нашим бойцам СВО, участвуют в плетении маскировочных сетей. Специалисты управления соцзащиты по городу Белокурихе и Солонешенскому району вновь посетили Центр детского творчества, на базе которого ведется работа по плетению маскировочных сетей. Было подготовлено 9 маскировочных сетей к отправке", - говорится в сообщении. В Каменском районе к кропотливой работе по плетению сетей подключились семьи участников специальной военной операции. Занимаются подготовкой сетей специалисты и получатели услуг Славгородского комплексного центра.
https://ria.ru/20230830/pisma-1893120963.html
алтайский край
белокуриха
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, белокуриха, солонешенский район
Надежные люди, Алтайский край, Белокуриха, Солонешенский район
В центре детского творчества на Алтае плетут маскировочные сети
В центре детского творчества на Алтае плетут маскировочные сети для бойцов СВО