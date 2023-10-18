https://ria.ru/20231018/sapery-1903540173.html

В Курской области предотвратили подрыв электроподстанции

В Курской области предотвратили подрыв электроподстанции - РИА Новости, 18.10.2023

В Курской области предотвратили подрыв электроподстанции

Неизвестные пытались устроить взрыв на электроподстанции филиала "Курскэнерго" в Беловском районе Курской области, но саперы Росгвардии обнаружили и обезвредили РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T11:03

2023-10-18T11:03

2023-10-18T11:03

происшествия

курская область

беловский район

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Неизвестные пытались устроить взрыв на электроподстанции филиала "Курскэнерго" в Беловском районе Курской области, но саперы Росгвардии обнаружили и обезвредили два самодельных взрывных устройства, сорвав попытку подрыва, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 16.35 вторника поступило сообщение об обнаружении двух самодельных взрывных устройств рядом с подстанцией филиала "Курскэнерго" в селе Белица Беловского района", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что взрывные устройства были изъяты и обезврежены саперами Росгвардии. Силовики выясняют, кто мог заложить взрывчатку возле электроподстанции.

https://ria.ru/20230607/sud-1876741511.html

курская область

беловский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, беловский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)