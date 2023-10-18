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Самолет Air India экстренно сел в Шереметьево - РИА Новости, 18.10.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:58 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/samolet-1903619374.html
Самолет Air India экстренно сел в Шереметьево
Самолет Air India экстренно сел в Шереметьево - РИА Новости, 18.10.2023
Самолет Air India экстренно сел в Шереметьево
Аэропорт Шереметьево принял на запасной аэродром самолет индийской авиакомпании "Air India", следовавший по маршруту "Дели - Лондон", из-за плохого самочувствия РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:58
2023-10-18T14:58
туризм
москва
шереметьево (аэропорт)
air india
новости - туризм
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Аэропорт Шереметьево принял на запасной аэродром самолет индийской авиакомпании "Air India", следовавший по маршруту "Дели - Лондон", из-за плохого самочувствия пассажира на борту, после пассажир был госпитализирован в больницу, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова. "В аэропорту Шереметьево в 10.04 мск приняли на запасной аэродром ВС В-787 а/к "Air India", следовавшее по маршруту "Дели - Лондон". Посадка воздушного судна Air India была осуществлена по причине плохого самочувствия пассажира на борту", - говорится в сообщении. "В Шереметьево были обеспечены оперативные встреча и обслуживание рейса и пассажира согласно регламентам. Медики Шереметьево провели осмотр пассажира, оказали первую помощь, после чего пассажир был госпитализирован в Химкинскую областную больницу", - отмечается там же. В 14.09 мск рейс AI 111, авиакомпании "Air India" вылетел из Москвы ( Шереметьево) в Лондон, уточнили в пресс-службе.
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москва, шереметьево (аэропорт), air india, новости - туризм
Туризм, Москва, Шереметьево (аэропорт), Air India, Новости - Туризм
Самолет Air India экстренно сел в Шереметьево

Самолет Air India приземлился в Шереметьево из-за плохого самочувствия пассажира

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТерминал B международного аэропорта "Шереметьево"
Терминал B международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Терминал B международного аэропорта "Шереметьево". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Аэропорт Шереметьево принял на запасной аэродром самолет индийской авиакомпании "Air India", следовавший по маршруту "Дели - Лондон", из-за плохого самочувствия пассажира на борту, после пассажир был госпитализирован в больницу, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова.
"В аэропорту Шереметьево в 10.04 мск приняли на запасной аэродром ВС В-787 а/к "Air India", следовавшее по маршруту "Дели - Лондон". Посадка воздушного судна Air India была осуществлена по причине плохого самочувствия пассажира на борту", - говорится в сообщении.
"В Шереметьево были обеспечены оперативные встреча и обслуживание рейса и пассажира согласно регламентам. Медики Шереметьево провели осмотр пассажира, оказали первую помощь, после чего пассажир был госпитализирован в Химкинскую областную больницу", - отмечается там же.
В 14.09 мск рейс AI 111, авиакомпании "Air India" вылетел из Москвы ( Шереметьево) в Лондон, уточнили в пресс-службе.
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ТуризмМоскваШереметьево (аэропорт)Air IndiaНовости - Туризм
 
 
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