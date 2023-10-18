https://ria.ru/20231018/samolet-1903619374.html

Самолет Air India экстренно сел в Шереметьево

Самолет Air India экстренно сел в Шереметьево - РИА Новости, 18.10.2023

Самолет Air India экстренно сел в Шереметьево

Аэропорт Шереметьево принял на запасной аэродром самолет индийской авиакомпании "Air India", следовавший по маршруту "Дели - Лондон", из-за плохого самочувствия РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T14:58

2023-10-18T14:58

2023-10-18T14:58

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Аэропорт Шереметьево принял на запасной аэродром самолет индийской авиакомпании "Air India", следовавший по маршруту "Дели - Лондон", из-за плохого самочувствия пассажира на борту, после пассажир был госпитализирован в больницу, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова. "В аэропорту Шереметьево в 10.04 мск приняли на запасной аэродром ВС В-787 а/к "Air India", следовавшее по маршруту "Дели - Лондон". Посадка воздушного судна Air India была осуществлена по причине плохого самочувствия пассажира на борту", - говорится в сообщении. "В Шереметьево были обеспечены оперативные встреча и обслуживание рейса и пассажира согласно регламентам. Медики Шереметьево провели осмотр пассажира, оказали первую помощь, после чего пассажир был госпитализирован в Химкинскую областную больницу", - отмечается там же. В 14.09 мск рейс AI 111, авиакомпании "Air India" вылетел из Москвы ( Шереметьево) в Лондон, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230503/samolet-1869471133.html

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