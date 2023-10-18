https://ria.ru/20231018/sakhar-1903655907.html

Союзнапитки: российские производители сократят количество сахара в напитках

Союзнапитки: российские производители сократят количество сахара в напитках - РИА Новости, 18.10.2023

Союзнапитки: российские производители сократят количество сахара в напитках

Отечественные производители безалкогольных напитков сокращают количество сахара в выпускаемых продуктах, при этом чаще начинают использовать подсластители,... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T17:15

2023-10-18T17:15

2023-10-18T17:22

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Отечественные производители безалкогольных напитков сокращают количество сахара в выпускаемых продуктах, при этом чаще начинают использовать подсластители, рассказал РИА Новости президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков. С 1 июля в России начал действовать акциз на безалкогольные сахаросодержащие напитки, его размер составил 7 рублей за литр. Также в июле всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что включила подсластитель аспартам в список предположительно канцерогенных веществ, но оставила без изменения порог его безопасного применения - до 40 миллиграммов в сутки на килограмм массы тела. "Одной из целью введения акциза была заявлена борьба с избыточным потреблением сахара и развитие культуры рационального потребления. Поэтому тренд, который мы сейчас видим, отвечает этому запросу. Действительно, на рынке стало появляться больше напитков с низким содержанием сахаров, а для создания привычного баланса вкуса чаще используются традиционные подсластители", - прокомментировал Новиков информацию о том, что производители газировки в РФ из-за введения акциза на сладкие напитки перешли на сахарозаменители - ацесульфам и аспартам. Он уточнил, что тренд в целом заключается в снижении количества сахара в напитках. Новиков указал, что заменители сахара, в том числе аспартам, который используется при производстве безалкогольных напитков, являются одними из наиболее тщательно изученных ингредиентов во всем мире, и те из них, которые используются сейчас в пищевой промышленности, прошли строгую оценку безопасности со стороны мировых агентств по безопасности пищевых продуктов. "Что касается вопроса вреда, информация об опасности аспартама и ацесульфама противоречит базе научных доказательств последних десятилетий и может ввести потребителей в заблуждение и привести к большему потреблению продукции, содержащей сахар. ... Нельзя забывать и том, что подсластители могут использоваться как инструмент для снижения калорийности рациона человека", - добавил президент союза. В заключение он также подчеркнул, что исследования подсластителей на глобальном уровне подтверждают, что их потребление в составе различных продуктов значительно ниже индивидуально допустимой суточной нормы среди населения как у детей, так и у взрослых.

https://ria.ru/20231016/myaso-1903034234.html

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